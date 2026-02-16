Психиатър: На случая "Петрохан" не трябва да се гледа само като на нещо зловещо

Малките общности винаги са организирани около някаква тайна, а тайната е много важен психологически феномен, който не само структурира човешките взаимоотношения, но и индивидуалността на хората. Това заяви в „Лице в лице“ по bTV психиатърът д-р Владимир Сотиров за случая „Петрохан“. „Тази общност, съществувала в горите на „Петрохан“, също е имала тайни, които ревностно да охранява. Дали тези тайни са били „мръсни“, криминални или духовни. Мисля, че тези хора са били организирани около съхраняването на една духовна тайна“, коментира той.

Според него жертвите са били силно духовни хора, които са търсели отговори на въпроси като „Как да постигнем безсмъртие“ и „Как да открием смисъла на живота“. „Това са били хора екстремисти, хора на ръба, но смели да проникнат в недрата на земята, където тайните съществуват по дефиниция“, допълни психиатърът.

Попитан дали е нормално деца да живеят в такива затворени общества с мъже, д-р Сотиров каза: „Има такива практики, в българските средновековни и ренесансови духовни общности, като манастирите, са изпращани малки деца – момчета на 8, 10, 12 г. Да живеят там, да бъдат послушници и да бъдат обучавани в „тайнствата“.

Д-р Сотиров посочи, че в тези общества са изпращани деца на заможни родители. „Наличието на такива общности е ценност за нашето общество и е много жалко, че такива ценности са твърде малко, дори малкото, които съществуват ще ги разпердушинят, като с валяци ще мине държавата през тях“, коментира психиатърът.

Според него не е възможно педофилски практики да са маскирани като духовни практики. „На случая „Петрохан“ не трябва да се гледа само като на нещо зловещо, да има зловещо развитие, но тези общности са ценни. Християнството, нека си припомним, че православната църква възниква като секта. Съществува като секта в продължение на векове – християните бяха преследвани, точно като тези общности“, допълни той.

