БНБ обяви каква част от левовете вече е изтеглена от обращение

Малко повече от две седмици след като еврото официално стана единствено законно платежно средство у нас, процесът по замяната на лева върви по план. Данните към 16 февруари 2026 г. показват, че преходът протича спокойно и без сътресения за финансовата система. От 1 февруари 2026 г. еврото вече е единствената валута, с която може да се плаща в България. Обмяната на левовете продължава активно, като към средата на месеца извън касите на Българската народна банка остават 4,8 млрд. лева в банкноти и монети. Това означава, че 84,5% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г., вече са изтеглени.

Паралелно с това в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 7,2 млрд. евро. Според официалните данни това количество гарантира нормалната работа на платежната система и безпроблемното обслужване както на бизнеса, така и на гражданите. От централната банка отчитат, че процесът се осъществява в съответствие с нормативната рамка и предварително изготвените оперативни планове. Засега няма индикации за напрежение в банковия сектор или затруднения при разплащанията.

