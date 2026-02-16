Новолуние и лунно затъмнение на 17 февруари: Какво трябва и не трябва да се прави

През февруари 2026 г., по време на новолунието, ще се случи специално астрологично събитие - първото слънчево затъмнение за годината във Водолей. Астролозите може да имат различни мнения за въздействието на това явление, но всички са единодушни - енергията на затъмнението и новолунието носи обновление, освобождаване от стари ограничения и отваря нови възможности.

Астрологът Олга Ходарева обясни кога да очакваме това явление. Според нея, на 17 февруари в 14:01 ч. киевско време ще преживеем не просто новолуние, а слънчево затъмнение в зодиакалния знак Водолей – астрологично събитие, далеч по-мощно от обикновеното новолуние.

Прочетете също: Мощно новолуние в Козирог на 18 януари сбъдва желания - ето как

Енергията на това събитие е за свобода, обновление, модернизация и освобождаване от стари ограничения. Настроението ще бъде фокусирано върху разрушаването на стари системи. Възможно е и рестартиране на живота ни по отношение на въвеждането на нови технологии и иновативни актуализации.

Слънчевото затъмнение и новолуние на 17 февруари 2026 г.

Според астролога, енергията на това събитие е фокусирана върху комуникацията, изграждането на екип и свързването с хора със сходни интереси. Сега е особено важно да се присъедините към нови общности, да започнете да учите, да създавате полезни контакти и да участвате в проекти с хора, които споделят вашите идеи и цели.

Прочетете също: По Новолуние: Луната ще освети пътя на щастието за 3 зодии

Това време е благоприятно и за екипна работа и технологични експерименти. Като цяло, това ще бъде добър период за нетрадиционни начинания и придобиване на нови знания, свързани с бъдещето: овладяване на софтуер, изкуствен интелект - всичко, което отваря вратата към нови възможности.

Също така, казва експертът, по-близо до датата на това събитие може да се случат неща, които ще повлияят значително на бъдещето ни.

Това затъмнение е неблагоприятно за придържането към миналото и старите модели на мисли, чувства, поведение и действия. Периодът не е подходящ за бунтуване и да създаване на групи срещу системата

Съсредоточете се изключително върху вашите въпроси и желания - по това време ще има много колективна енергия, така че това затъмнение не е за един човек, а за масите от хора.

„Като цяло, в деня на самото затъмнение и новолуние на17 февруари – е най-добре да се движите с по-бавно темпо, да избягвате претоварването с физически задачи и служебни задължения и просто да изживеете деня бавно“, съветва Олга Ходарева.

Прочетете също: Новолуние в Козирог: Ето кои 4 зодии ще осъществят целите си