Руският диктатор Владимир Путин отстрани един от най-приближените си - Сергей Иванов, от Съвета за сигурност на Русия. Това става ясно от публикуван указ в официалния електронен портал, където биват обявявани съответните юридически документи, касаещи управлението на Руската федерация. Това става, след като в началото на февруари Путин освободи Иванов от поста му на специален представител по въпросите на опазването на околната среда, екологията и транспорта. Кремъл твърди, че Иванов е подал оставка доброволно. Какви обаче са причините - няма официално обяснение.

⚡️ Putin removes Sergei Ivanov from Russia’s Security Council. Fell out of favor?



73-year-old Ivanov is one of Putin’s oldest allies. They served together in the Leningrad KGB.



In 2001–2007 he was Russia’s defense minister, then first deputy prime minister, and from 2011 to… pic.twitter.com/DAgoAZHzgE — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2026

73-годишният Иванов е един от най-старите "приятели" на Путин - двамата са служили заедно в КГБ, в ленинградския отдел на руската силова организация. В периода 2001 - 2007 година Иванов е руски министър на отбраната, става и вицепремиер на Руската федерация, а между 2011 и 2016 година оглавява руската президентска администрация.

Иванов дори беше считан за наследник на Путин преди изборите през 2008 година, но тогава Дмитрий Медведев пое публично президентския пост и го "пази" за Путин.

И докато това се случва, в Z-каналите продължават да се намират хора, които обясняват как на най-високо властово ниво в Русия имало предатели, които саботират руснаците във войната в Украйна:

"The authorities are deliberately sabotaging the SMO!" - Russian patriots have concluded that the country is being run by "traitors and spies." pic.twitter.com/Pj0jhnKId7 — WarTranslated (@wartranslated) February 16, 2026

