16 февруари 2026, 20:19 часа 485 прочитания 0 коментара
Путин махна един от най-старите си приближени от ключов пост

Руският диктатор Владимир Путин отстрани един от най-приближените си - Сергей Иванов, от Съвета за сигурност на Русия. Това става ясно от публикуван указ в официалния електронен портал, където биват обявявани съответните юридически документи, касаещи управлението на Руската федерация. Това става, след като в началото на февруари Путин освободи Иванов от поста му на специален представител по въпросите на опазването на околната среда, екологията и транспорта. Кремъл твърди, че Иванов е подал оставка доброволно. Какви обаче са причините - няма официално обяснение.

73-годишният Иванов е един от най-старите "приятели" на Путин - двамата са служили заедно в КГБ, в ленинградския отдел на руската силова организация. В периода 2001 - 2007 година Иванов е руски министър на отбраната, става и вицепремиер на Руската федерация, а между 2011 и 2016 година оглавява руската президентска администрация.

Иванов дори беше считан за наследник на Путин преди изборите през 2008 година, но тогава Дмитрий Медведев пое публично президентския пост и го "пази" за Путин.

И докато това се случва, в Z-каналите продължават да се намират хора, които обясняват как на най-високо властово ниво в Русия имало предатели, които саботират руснаците във войната в Украйна:

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Владимир Путин Сергей Иванов
