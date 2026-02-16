Тодоровден 2026 г.: Кога се пада и какво се прави на този ден

В българския църковен календар първата седмица от Великденските пости е наречена Тодорова неделя. Наименованията на дните от Тодоровата неделя идват от обичаите, които се извършват на съответния ден, както и от народните вярвания за всеки един ден от седмицата.
Символиката в дните от Тодоровата неделя
На Чист понеделник традицията повелява жените да измият всички блажни съдове с гореща вода, като символ на пречистване и ново начало след Сирни Заговезни. Този ден е свързан с пролетното равноденствие и символизира началото на новия цикъл в природата.
Черен вторник, наричан още лош, сух, глух или усовски, се смята за най-лошия от всички вторници през годината. Според народните вярвания, този ден носи нещастие и беди, затова хората се стараят да не започват важни дела и да избягват тежка работа.
През Лудата сряда, според народните вярвания, всички трябва да празнуват, за да се предпазят от лудост и да запазят баланса в живота си. Това е ден за веселие и радост, когато хората се събират, пеят песни и танцуват, за да прогонят злите сили и да привлекат добро здраве и щастие.
На Шеметен петък не се работи, за да се предпази човек от болести, а реколтата - от гръм, градушка и суша. Този ден е посветен на почивка и размисъл, като хората вярват, че това ще им донесе благополучие и защита през цялата година.
Тези обичаи и традиции са част от богатото културно наследство на България и отразяват дълбоката връзка на народа с природата и сезоните.
Кулминацията на Тодорова неделя
В събота се чества Тодоровден, този празник носи името си от Свети Тодор. През 2026 година Тодоровден е на 28 февруари. Поверието гласи, че на този ден Свети Тодор съблича своите девет кожуха, яхва бял кон и отива при Господ да измоли лятото да се върне на Земята. И понеже Господ уважава светеца, още докато той изрича молбата си, отвън, на мястото, където е забоден маждракът (копието на светеца), започва да се издига пара и земята се затопля.
Традиции и обичаи на Тодоровден
Именно в чест на Свети Тодор се устройват надбягвания с коне в цялата страна, от тук и названието "Конски Великден". На Тодоровден при изгрев слънце мъжете сплитат опашките и гривите на конете, украсяват ги с мъниста, с пискюли и цветя и ги отвеждат на водопой.
След това идва ред на конните състезание – кушията. Победителят в нея се награждава – конят получава обикновено юзда, а неговият стопанин – риза или кърпа. Спечелилият надбягването обикаля с коня си всички домове, за да честити празника. Навсякъде го посрещат радушно и поят коня му с вода.
Трапеза за празника включва
Обредни хлябове: Рано сутринта жените приготвят специални обредни хлябове във формата на подкова или конче, които се раздават на съседите и се поставят в храната на животните. Тези хлябове символизират здравето и силата на конете.
Зелена чорба: Традиционно се приготвя зелена чорба със спанак или лапад, която символизира пролетта и новото начало. Зеленият цвят на чорбата напомня за свежестта и обновлението, които идват с пролетта.
Леща и гъби: Супа от леща или чорба от гъби също са често срещани на трапезата. Лещата символизира изобилието и богатството, докато гъбите представляват земята и нейните дарове.
Салати и гарнитури: Различни салати и гарнитури като шопска салата, туршия, печени чушки и картофи също са част от трапезата.
Десерти: За десерт се предлагат различни сладкиши като баклава, тиквеник, кекс или бисквити. Плодове като ябълки, круши и орехи също са често срещани.
