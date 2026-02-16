Любопитно:

Родолюбецът от Дряново, който работи за благото на народа и бе убит от Държавна сигурност

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е и видният български политик Никола Мушанов, който работи всеотдайно за благото на народа в прохождаща България.

Многократно министър, начело на три правителства и като министър-председател 

Никола Мушанов е роден през пролетта на 1872 година в Дряново, когато България е все още под османско робство. Завършва право във Франция, но за миг не забравя родината. През 1908 г. родолюбецът от Дряново влиза в управлението на свободна България. Като министър на народното просвещение (в периода 1908-1910 г.), а след това и като министър на вътрешните работи (в периода 1910-1911 г.) в първото и второ правителство на Александър Малинов, Мушанов дава пълна свобода на печата в България.

Мушановият закон, приет през 1909 г., впечатлява дори чуждестранните политици по онова време. Благодарение на него настъпва кардинална промяна в българското образование - някои от постановленията в този закон важат и до днес.

Мушанов постига и още нещо в борба с тежката икономическа криза - приема амнистия, която позволява на емигриралите земеделски ръководители да се завърнат в родината и да обработват собствената си земя. 

В периода между 1918-1919 г. той заема последователно няколко министерски поста - министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството, министър на железниците, пощите и телеграфите, министър на вътрешните работи и народното здраве. Той е министър-председател на България от 12 октомври 1931 г. до 19 май 1934 г.

Мушанов участва активно в кампанията за спасяването на българските евреи. Родолюбецът от Дряново е наричан още „бащата на българската опера“ заради възможностите, които дава на талантите у нас да се развиват в новото за прохождаща България изкуство.

Мушанов е свален от власт от Деветнадесетомайския преврат. 

Трагичният му край

Съдбата не е благосклонна към Никола Мушанов. Въпреки постигнатото за благото на народа той получава унизително отношение - арестуван, интерниран и многократно заточван в трудови лагери.

През 1922 г. като водеща фигура на Демократическата партия Мушанов е арестуван заедно с много други водачи на опозицията, несъгласна с политиката на правителството на Българския земеделски народен съюз и Александър Стамболийски. Той е задържан без нормален съдебен процес.

По-късно е съден от Народния съд (политически инструмент, създаден в нарушение на Търновската конституция, с който се налага масов политически терор в страната, за да се елиминира елитът на България, който би могъл да са  противопостави на утвърждаването на комунистическия режим у нас). Заради опита си като част от правителството на Константин Муравиев да избегне окупирането на страната ни от СССР, Мушанов е осъден на 1 година затвор. След като излиза на свобода през 1945 г. възстановява Демократическата партия. Мушанов е интерниран в Търново през 1947 г., а две години по-късно е интерниран в село Заград. През май 1951 г. отново е арестуван, след което е убит от Държавна сигурност.

"Моето положение е наистина дурашко. Имам къща, но нямам къща, защото държавата я завзе и аз не живея в нея. И тъй бивш министър-председател и жена му, които подариха къща в Русе, две къщи в Дряново, а една в София заема държавата, остават без подслон и са по-доле от всеки циганин, който може да има свой коптор!", пише Мушанов в записките си в последните години от своя земен път.

Таня Станоева
