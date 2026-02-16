Учени: Това е най-изтощителното десетилетие в живота на човек

Според учените, най-изтощителното десетилетие в живота на човек трае от 40 до 50 години - именно през този период в тялото едновременно настъпват определени биологични промени , които съвпадат и с житейските грижи, пише Daily Mail.

Най-изтощителното десетилетие в живота на човек

Според професор по анатомия Мишел Спиър от университета в Бристъл, тази умора в средната възраст най-добре се описва като „несъответствие между биологията и работното натоварване“.

„Телата ни все още са доста способни да произвеждат енергия, но го правят при различни условия, отколкото в ранна зряла възраст, когато изискванията за тази енергия често достигат своя максимум“, казва ученият.

Има обаче и добра новина: тези биологични дисбаланси, които изтощават енергията ни, са временни. Нещо повече, според експерта, с възрастта много хора могат дори да изпитат „втори дъх“.

"Като се замислите за двайсетте си години, може да ви се стори, че нещата са били много по-прости за тялото ви тогава: можехте да стоите будни до късно, да излизате до късно, да тренирате нередовно и все пак да останете в относително добра форма:, казва Спиър.

Науката за стареенето потвърждава, че това схващане е напълно точно. На 20 години тялото е биологично много толерантно. Възстановяването на мускулите е по-бързо, възпалителните реакции са по-кратки, а производството на енергия на клетъчно ниво е ефикасно и продуктивно. Тогава частите на нашите клетки, отговорни за производството на енергия, митохондриите, ни осигуряват повече енергия с по-малко отпадъци и по-малко възпалителни странични продукти, когато сме млади.

„Когато имате повече енергия на разположение, всичко „струва“ по-малко, така че лошият сън, късните вечери или интензивните упражнения имат значително по-малко въздействие“, казва ученият.

Според нея обаче, още на 40-годишна възраст, малки промени започват да дестабилизират тази фино настроена система. Дори преди това мускулната маса естествено намалява, ако не се поддържа с редовни силови тренировки. С намаляването на мускулната маса, дори малки, ежедневни движения започват да изискват повече енергия, отколкото през 20-те години.

Въпреки че митохондриите продължават да произвеждат енергия, те го правят по-неефективно, оставяйки ни с по-малко енергия и повече отпадъци. Това прави възстановяването биологично по-скъпо, което означава, че късните вечери или периодите на стрес, които не са били проблем през 20-те години, стават значително по-изтощителни, казва Спиър.

Друга важна промяна, която настъпва на 40-годишна възраст, е влошаването на качеството на съня. В 20-те години сънят е по-дълбок и по-ефективен, така че дори по-кратките периоди на почивка осигуряват физическо и психическо възстановяване. С възрастта системите, които създават и защитават този дълбок сън, стават по-малко стабилни.

Хормоналните промени, особено колебанията в нивата на естроген и прогестерон при жените по време на перименопаузата, пряко засягат областите на мозъка, които регулират дълбочината на съня и телесната температура. Това затруднява поддържането на бавно-вълнов, възстановителен сън.

Освен това, професорът отбелязва, че с възрастта реакцията на тялото към стрес става по-активна, което прави нивата на кортизол по-склонни да се покачват, а не да спадат през нощта. В резултат на това сънят става повърхностен и прекъснат, което ни кара да се чувстваме по-малко отпочинали, дори ако прекарваме същото време в леглото.

Ключът е, че всички тези фини промени се случват точно когато мозъкът ни е под най-голямо напрежение. Изследванията показват, че средната възраст е период на пиково когнитивно и емоционално натоварване, когато хората поемат лидерски и грижовни роли. Тъй като умствената многозадачност изтощава енергията също толкова ефективно, колкото и физическият труд, хората започват да се чувстват напълно изтощени дори без физическа работа.

В същото време професорът подчертава, че преживяването на тези промени от всеки човек ще бъде различно. Двама души на една и съща възраст могат да имат напълно различни нива на енергия в зависимост от това на колко стрес са подложени телата им.

Добрата новина е, че на 60 години нивата на енергия всъщност се увеличават и стават по-стабилни, дори въпреки спада във физическата работоспособност с възрастта. Според науката нивата на стрес са по-ниски на тази възраст, а моделите на сън обикновено стават по-редовни.

Изследванията показват, че хората на 60-те и 70-те години могат да възвърнат силата си, да подобрят метаболитното си здраве и да повишат енергийните си нива в рамките на няколко месеца със силови тренировки. Правилната грижа за себе си също е важна.

