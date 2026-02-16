Бунт на футболистите на тим от Първа лига предизвикал втората треньорска смяна за сезона

Преди дни стана ясно, че пореден клуб от Първа лига ще извърши треньорска рокада. Става въпрос за Септември София, който се раздели с наставника си Славко Матич по взаимно съгласие. Столичният тим преживява кошмарен сезон, заемайки последната позиция в класирането на родния елит. Ръководството на клуба се надяваше сръбският специалист да "спаси" отбора, но след само 8 мача стана ясно, че това е непосилна задача за него и се стигна до раздяла.

Септември София се раздели със Славко Матич след недоволство от страна на футболистите

Причината за това на пръв поглед прибързано решение обаче е много интересна. Според информация на "Мач Телеграф", играчите на Септември са се вдигнали на бунт срещу треньора, което е и предизвикало освобождаването му. Родното издание сочи, че повод за недоволството на футболистите е станало поведението на Матич след загубата с 0:3 от Добруджа след подновяването на сезона. След края на двубоя сръбският специалист ги посрещнал в съблекалнята с крясъци и обиди. При завръщането на отбора от Добрич в София, част от футболистите отказали да тренират и поставили ултиматум на ръководството.

Именно отношението на Матич към играчите е причината и за отсъствието на лидера на тима Галин Иванов. Сърбинът като цяло е известен с бурния си характер, но явно този път е преминал границата. След скандалите след мача с Добруджа, футболистите са поискали и среща с ръководството и най-вече със собственика на клуба Румен Чандъров. След това дойде новината, че Матич си тръгва заедно със своя асистент Мирослав Васич. Ето какво написаха от клуба: "Благодарим на Славко Матич и Мирослав Васич за отдадеността, коректността и усилията им в името на #Септември. Пожелаваме им здраве, нови предизвикателства и бъдещи успехи - както на терена, така и извън него."

Така треньорската ситуация в Септември остава критична. Припомняме, че тимът стартира тазгодишната кампания начело със Стамен Белчев. Той бе освободен в края на октомври месец след серия слаби резултати, отредили на отбора предпоследното 15-о място в Първа лига. С идването на Славко Матич ситуацията не се подобри, като "септемврийци" дори удариха дъното на класирането. Тимът има 13 загуби, 4 победи и 3 равенства от началото на сезона. След раздялата с Матич задачата да води отбора има Христо Ангелов, който за четвърти път застава начело.

