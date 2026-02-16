"Разликата е плашеща": Отборът "еталон" след тестовете на Формула 1 в Бахрейн

Един от отборите във Формула 1 е направил силно впечатление на членовете на падока по време на първите тестове в Бахрейн. Това разкри коментаторът Алекс Брандъл. Както е известно, миналата седмица пистата в Сахир беше домакин на вторите предсезонни тестове преди новия сезон. Мерцедес оглави класирането в последния ден, като Кими Антонели завърши пред съотборника си Джордж Ръсел. Всъщност, двамата пилоти на "сребърните стрели" бяха единствените двама на пистата, които записаха време под 1минута и 34 секунди през трите дни.

Алекс Брандъл разкри за кой отбор говорят всички на пистата

Но с още един тест в Бахрейн, който предстои по-късно този месец, и с отборите, които са изпълнявали различни планове за етапи, гориво и гуми през последните три дни, все още не е ясно кой ще пристигне на Гран при на Австралия с най-бързите коли - дори и Мерцедес да изглежда в добра позиция. Брандъл, който беше коментатор на теста в Бахрейн за Sky Sports F1, казва, че много от разговорите в падока не са били за Мерцедес, а за Ред Бул. Той обясни, че много от хората, свързани със спорта, вярват, че Ред бул е поставил "стандарта", който другите трябва да следват в Бахрейн.

"Толкова много се говори за Ред Бул и колко силен е бил през тези няколко дни на тестове", каза Брандъл. "Ред Бул наистина впечатли падока и много казват, че в момента той е еталонът."

Пилотите на "биковете" Макс Верстапен и Исак Хаджар оглавиха класирането по време на тестовете в Барселона по-рано този месец, където отборите имаха право да карат в три от петте дни. Верстапен се класира седми в теста в Бахрейн, а Хаджар - десети. Нещо интересно, което беше забелязано е, че четирикратният шампион в частност експериментирал с различни стилове на каране и влизане в завоите, в опит да разбере по-добре как да извлече максимума от новите правила за двигателите. И именно представянето на задвижващата им единица, която за първи път е проектирана от отбора в сътрудничество с Форд, изглежда да тревожи повечето от техните съперници.

Ръсел: Разликата е плашеща

В третия ден Джордж Ръсел заяви пред BBC Sport: "Ред Бул не са само с една малка крачка напред. Става въпрос за разлика от половин до една секунда в разгръщането на скоростта за една обиколка. Доста е плашещо да видиш тази разлика. И Ред Бул винаги са предлагали много добри коли през последните 15 години, дори когато не са имали страхотен двигател. Така че, да, този тест наистина отвори очите за много от нас. Истината е, че от Ред Бул стартираха с пълна сила още в първия ден в Барселона и бяха далеч пред всички свои конкуренти."

