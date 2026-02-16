Оставката на Румен Радев:

16 февруари 2026, 11:01 часа 0 коментара
Започна Сирната седмица: Обичаи и традиции, които трябва да спазите

Съдържание:

Сирница или Сирната седмица е един от най-значимите периоди в българския народен календар, отбелязващ подготовката за Великденските пости. Този празничен период започва след Месни заговезни и продължава седем дни, през които хората се подготвят за дългия период на въздържание. През 2026 година кулминацията на този период, Сирни заговезни се пада на 22 февруари.

Символика и значение

Сирница има дълбоки корени в българската традиция, като съчетава езически и християнски обичаи. Това е време за пречистване, прошка и сплотяване на семейството. Основната идея на празника е прошката – важен момент, когато хората искат и дават прошка на своите близки, като по този начин се освобождават от натрупаните конфликти и обиди. Празникът бележи символичен край на зимата и подготовка за пролетното обновление.

Традиции за трапезата

През Сирната седмица, известна още като Бели пости, е забранена консумацията на месо, но се разрешават млечни продукти, яйца и риба. Трапезата на Сирница е изобилна и разнообразна, включваща сирене, яйца, вита баница и халва с орехи. В някои региони на България се приготвят специални ястия като варена пшеница с мед и орехи или печена тиква с мед.

Особено популярен е обичаят "хамкане", при който децата се опитват да уловят с уста парче халва или варено яйце, завързано на червен конец. Смята се, че този, който успее да го хване, ще бъде здрав и късметлия през годината. Храненето на Сирница има и символично значение – то подготвя тялото за дългия пост, който предстои.

Празнични обичаи

Един от най-обичаните обичаи през този период е паленето на големи огньове на открито. Този ритуал, известен като Поклади, символизира прогонването на злите сили и настъпването на пролетта. Младите хора скачат през огъня за здраве и късмет. Огънят има и пречистваща функция, като се вярва, че предпазва от болести и зли сили.

Маскарадните игри, в които хората се обличат като кукери, са също важна част от празника. В някои региони този обичай се нарича Кукова неделя. Кукерите със своите страшни маски и звънци гонят злите духове и привличат плодородие и благополучие. Маскарадните игри често се съпътстват с песни, танци и веселие, които допринасят за празничната атмосфера.

Прошката

Сирни заговезни е денят на прошката. В този ден по-младите искат прошка от по-възрастните, като казват: "Прости ми!", а отговорът е: "Простено да е!". Тази традиция е израз на уважение, смирение и желание за помирение. Прошката е важен момент в живота на българите, защото символизира ново начало и духовно пречистване.

В някои райони хората посещават своите кумове и кръстници, носейки им подаръци като сирене, яйца и вино. Това е жест на уважение и признателност към по-възрастните и духовните наставници. Също така се вярва, че този, който поиска прошка искрено, ще бъде благословен с мир и здраве през цялата година.

Даряване и благотворителност

По време на Сирница по-заможните хора даряват сирене, яйца и мляко на по-бедните си съседи. Този жест на доброта подчертава значението на състраданието и взаимопомощта в общността. В някои села се организират общоселски трапези, на които всеки добавя храна и всички се събират, за да споделят храната и радостта на празника.

Богатството на регионите

В различните краища на България обичаите на Сирница се различават. В Родопите се приготвя специална пита със сирене, а в Северна България е популярна баница с тиква. В Тракия се организират народни танци и песни на открито, докато в Пиринско хората палят факли и обикалят селото за здраве и плодородие.

Сирница е празник, който обединява семейството и общността в духа на прошка, доброта и подготовка за предстоящите Великденски пости. Традициите, свързани с този празник, са живи и днес, предавайки от поколение на поколение посланието за обич, смирение и ново начало. С богатството на своите обичаи, символика и кулинарни традиции, Сирница остава един от най-ценните празници в българската културна традиция.

Цвета Господинова
Цвета Господинова Отговорен редактор
Традиции Сирни заговезни
