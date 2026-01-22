Спорт:

22 януари 2026, 21:00 часа 0 коментара
Стихотворение на деня, 23 януари, от Радой Ралин

Съдържание:

"Безизходни дни"

Омръзнаха ми тези сиви вечери,

омръзна ми еднаквият живот.

Пред мене като символ са изпречени

два клона на изсъхнало дърво.

 

Зад тях се гушат сгърбените фигури

на хижите с олющени стени

и сякаш арестанти във вериги

се нижат бавно тъжните ни дни.

 

Понякога не мога да изтрая,

извръщам взор от изгледа унил

и почвам поетично да роптая,

че всеки се е вече примирил.

 

Едва докоснал скритата тетрадка,

и в пръстите ми ритъмът тупти,

тъгата ми тогава става сладка

и съчинявам толкова мечти.

 

Омръзнаха ми вечерите сиви!

Омръзнаха ми дните без борба.

Загиваме. В музея спи ръждива

на Чинтулов юнашката тръба.

Радой Ралин

