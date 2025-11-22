Стихотворение на деня, 23 ноември, от Радой Ралин

"Време" Да жаля ли детството, не знам?Отмина то безрадостно, разплакано.Животът ни е глуха равнина,годините са пътнически влакове. Те идват и отиват все едни,отнасят всички спомени и мигове,перонът пак за тръгване звъни,а нашият живот не тръгва никъде. А вярвам, че на нас ни предстоиедна задача трудна и велика:на тягостния мрак да устоими никога със мрака да не свикнем. Да тръгнем! На народа да дадемвъзторга си и силите си млади.Бащите помнят стария подем,но не забравят сетнешните клади. Излишно е разнежването тук!В годините ни спотаени, борческисърцето ни да бъде свит юмрук,готов за нападение и творчество. Ще дойде и очакваният влак,мечтаният от толкова години,да ни откара не в спокоен бряг,а там, на боя в първата му линия.Радой Ралин