Тайната съставка в супата, която може да промени храносмилането ви

Нищо не прави дъждовния ден по-хубав от топла купа от любимата ви супа. И независимо дали е доматена, пилешка с юфка, френска лучена или гъбена, диетолозите често изтъкват многобройните ползи за здравето от яденето на супа - особено когато е в сезон.

„Есента е чудесно време да се насладите на супа по няколко различни причини“, казва диетологът Ейми Дейвис. „С по-студените температури много от нас обикновено жадуват за храни с по-висока температура. Супите са също така отлично ястие, което може да съдържа много зеленчуци и имуностимулиращи съставки, което ви подготвя за успех по време на сезона на настинките и грипа. И накрая, супите помагат за повишаване на хидратацията, което може да бъде полезно, ако приемът на вода намалее през по-студените месеци.“

В тази статия диетолог споделя някои здравословни причини да пиете повече супа, заедно с няколко трика за максимално използване на тези полезни за червата съставки.

Как супата е полезна за здравето на червата?

Без дори да осъзнавате, всъщност консумирате тонове основни витамини, минерали и хранителни вещества, когато хапвате супа. „Супа, пълна със зеленчуци, може да подпомогне здравето на червата, като осигури значително количество фибри“, казва Дейвис.

„Супата може да бъде и добър източник на пребиотици от съставки като лук, чесън и шалот. Поради високото съдържание на течности в супите, те осигуряват хидратация за по-гладко храносмилане. Супите на основата на костен бульон също могат да подпомогнат чревната лигавица, тъй като костният бульон е богат на аминокиселината глицин.“ Всичко зависи от това каква супа избирате и как я приготвяте.

Освен това, супата е лесно смилаема течност, която все още съдържа достатъчно хранителни вещества, за да ви остави сити – голямо предимство, което много други храни не могат да предложат. Ако се борите с храносмилателни проблеми или хранителни дефицити, пиенето на повече супа може да е точно това, от което се нуждаете.

„Можете дори да получите тласък на пробиотици от супи, които съдържат мисо или имат кимчи топинг“, добавя Дейвис. „Страхотни варианти за червата включват супа от леща със зеленчуци, супа от мисо, супа от пилешко месо и бял боб с целина, чесън, лук и моркови, както и класическа супа минестроне.“ За да увеличите максимално тези ползи, ето няколко начина да подобрите вкуса на тази купа супа.

Как да си приготвите супа, която подобрява здравето на червата ви

Добавете храни, богати на пребиотици

Дейвис казва, че богатите на пребиотици храни – като чесън, праз или боб – са чудесен начин да направите някои здравословни подобрения на супата. Изберете любимата си и я добавяйте към всяка купа супа, която приготвяте.

Поръсете с ферментирали съставки

Ферментиралите храни като кимчи, извара и кисело зеле са чудесни гарнитури, като същевременно предлагат пребиотични и имунитетни ползи.

Добавете пълнозърнести храни

Пълнозърнестите храни като кафяв ориз, киноа и ечемик добавят текстура към супите ви, особено ако сте от хората, които предпочитат да хапват нещо твърдо. Просто добавете избраната от вас зърнена култура към сместа, когато приготвяте следващата си купа супа!

Използвайте костен бульон

Въпреки че зеленчуковият бульон може да бъде вкусен и здравословен, костният бульон предлага протеиновия тласък, от който всички се нуждаем повече в храненията си. Освен това, Дейвис предлага да избирате костен бульон и заради впечатляващия му брой аминокиселини.

Добавете лъжица мисо

Мисо е термоустойчив пробиотик, който не е предназначен само за мисо супа - може да се добави и към любимата ви яхния. Дейвис препоръчва да добавите само една лъжица, за да се възползвате от многобройните му ползи.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.