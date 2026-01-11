Десетки хиляди ще останат без работа през 2026 г., бизнесът търси строители, учители и лекари

Българските фирми, които имат намерение да наемат нов персонал в следващите 12 месеца, намаляват в сравнение с миналата година. Спадът на компаниите, търсещи служители, е с над 5400 фирми спрямо данните от миналата година.

Това сочат данните от най-новото проучване на потребностите на работодателите от работна сила на Агенцията по заетостта, направено през 2025 г.

Предприятията, които смятат, че се налага съкращаване на персонал, са 14 400 при 17 300 през 2024 г., като според документа с голяма вероятност може да се твърди, че в следващите 12 месеца се очаква закриване на 89 400 работни места.

Още: Филипинци, бангладешци, нигерийци: Чуждите работници у нас харчат по 300 лв. месечно, другото пращат вкъщи

Търсят се над 230 000 работници

В същото време данните сочат, че 53 000 фирми ще наемат нов персонал през следващите 12 месеца, като ще се търсят над 230 000 работници и специалисти, с умения и знания в различни професионални направления.

Сред най-търсените професии ще са машинен оператор, строител и сервитьор-барман, а от специалистите с висше образование или правоспособност българският бизнес ще има най-голяма нужда от учители, шофьори, медицински сестри и лекари.

Прогнозата сочи, че ще се търсят над 128 000 специалисти с квалификация, други 49 000 с правоспособност или висше образование и близо 54 000 души без квалификация.

Източник: iStock

Още: Колко фирми ще съкращават хора и колко ще наемат персонал: Проучване

Недостигът по региони

Работодателите ще търсят най-много кадри в област Пловдив. Там има нужда от над 27 000 работници и специалисти или почти 12% от всички заявени потребности в страната. Следват София-град и Благоевград.

Най-много работодатели, изразили мнение, че трудно намират квалифицирани кадри, са от сферите на търговията, транспорта, хотелиерството и ресторантьорство. В тези браншове близо 11 000 работодатели, или 1/3 от всички, изпитват трудности при намирането на персонал, предаде БНР.

Според проучването през следващите 3-5 години ще се търсят над 160 000 специалисти с висше образование. Най-търсени ще бъдат от професионално направление "Здравни грижи", "Педагогика", "Медицина", "Туризъм", "Икономика". Ще има нужда и от над 166 000 специалисти със средно образование.

Още: България е в Топ 5 по най-ниска безработица в ЕС

Най-честото търсене ще е за хора от професионално направление търговия на едро и дребно. Става въпрос за продавач-консултанти, търговски представители, строители и персонал в хотели и заведения.