Милан се измъкна от огромна издънка в Серия А с гол в 90-ата минута

С гол на Кристофър Нкунку в 90-ата минута отборът на Милан стигна до равенство - 1:1 при гостуването си на Фиорентина в мач от 19-ия кръг на италианската Серия А. Милан, който записа второ поредно равенство, е втори във временното класиране с 40 точки, на две зад лидера Интер, който е с мач по-малко и на една пред третия Рома, който има 39 точки и една среща повече.

Намиращият се в зоната на изпадащите Фиорентина влезе в серия от три срещи без загуба, като се намира на 18-а позиция с 14 точки, на две след 17-ия Дженоа.

Двата състава не успяха да си отбележат гол през първото полувреме, след като Кристиан Пулишич пропиля няколко възможности да донесе аванс на Милан, а в добавеното време старши треньорът на домакините Паоло Ваноли беше изгонен с червен картон.

Мойс Кен отправи обещаващ удар в атака за Фиорентина в 59-ата минута, но прати топката встрани от вратата на противника. В 66-ата минута обаче Алберт Гудмундсон центрира от ъглов удар, а Пиетро Комуцо реализира за 1:0 за домакините след точен изстрел в глава.

Самуеле Ричи пропусна шанс да изравни за гостите от Милано в 88-ата минута, но две по-късно Нкунку получи удобен пас от Юсуф Фофана и се разписа за 1:1.

В добавеното време на двубоя Фиорентина можеше да измъкне победата. Марко Брешанини обаче удари греда, а вратарят на Милан Майк Менян отрази удар на Мойс Кен, за да запази равенството.

Резултати от Серия А

Лече - Парма 1:2

Фиорентина - Милан 1:1

от събота:

Аталанта – Торино 2:0

Рома – Сасуоло 2:0

Комо - Болоня 1:1

Удинезе - Пиза 2:2