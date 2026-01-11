125 лева станаха 125 евро: Таксата за гробно място в Бургас скочи със 100%

Докато темата за приемането на еврото в България все още е обект на политически дебати, жителите на Бургас вече се сблъскват с „европейски“ цени в една от най-деликатните сфери – траурните услуги. Шокиращо за мнозина, общинският обреден комплекс въведе нови тарифи, при които цифрите остават същите, но валутата се променя. Така таксата за откупуване на гробно място за вечни времена „евакуира“ лева и вече се изчислява в евро, което на практика представлява 100-процентово поскъпване.

Когато „125“ вече не е същото

За жителите на морския град последното сбогом вече струва значително по-скъпо. Освен двойния скок при „вечните места“, цената за изкопаване на нов гроб също е актуализирана – от януари услугата струва 256 лева, което е с 36 лева повече от досегашната тарифа.

Браншът реагира остро на административните промени. Румяна Черкезова, собственик на частна траурна агенция, не скри възмущението си от механизма на поскъпване. Според нея е недопустимо сумата от 125 лева автоматично да се трансформира в 125 евро. „Това е удар по джоба на хората в най-трудния им момент“, коментира тя и изрази опасение, че за пенсионерите с минимални доходи тези суми ще бъдат непосилни.

Аргументите на общината: По-скъпо, но по-чисто?

От местната администрация побързаха да внесат яснота, отричайки увеличението да е свързано с бъдещото приемане на единната европейска валута. Според заместник-кмета по финанси Станимир Апостолов, корекцията е била неизбежна, тъй като цените не са пипани от 2009 г. насам.

Общината мотивира решението си с нуждата от по-високо качество на услугите и по-добра поддръжка на гробищния парк. С приходите от новите такси са наети допълнителни осем работници по чистотата и е закупен специализиран микробус, който осигурява безплатен транспорт за гражданите в рамките на парка.

Политически отзвук и социален натиск

Не всички в местната власт обаче приемат икономическата логика на двойния скок. Общинският съветник Иван Иванов публично постави под въпрос адекватността на увеличението, питайки дали икономическите показатели в страната са се променили със 100%, за да оправдаят такъв ръст.

Въпреки недоволството, решението на Общинския съвет вече е факт. За опечалените семейства остава единствено примирението. Както споделят преки свидетели на новите цени, в момент на загуба пазарлъкът е последното, за което човек мисли.

Докато държавата и НАП се борят със спекулата при потребителските стоки, в Бургас „цената на смъртта“ се оказа функция на административно решение, взето още през есента. Остава въпросът дали по-високите такси действително ще превърнат гробищния парк в по-уредено място, или просто ще добавят още един финансов товар върху плещите на гражданите, предава NOVA.

