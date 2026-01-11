Българин донесъл 3 бидона монети в банката, за да ги размени в евро

3 бидона монети - това е било количеството стотинки и метални левове, което българин е донесъл, за да ги превалутира. За това разказа пред "120 минути" Петя Димитрова, председател на Асоциацията на банките в България.

"За да се обслужат подобни клиенти се изисква много време - намерихме начин, но въпреки всичко е много трудно", сподели тя.

"Законът изисква от нас да обслужим клиентите, но би било наистина прекрасно ако можем взаимно да си помогнем. Ако дойдете с огромни обеми подобни монети, би било добре те поне да бъдат сортирани - тогава процесът ще мине по-плавно и хората ще са по-удовлетвопрени", заяви Димитрова.

Тя допълни, че в обръщение има над 10 000 тона монети в левове, които ще минат през банките. "Ние започнахме от рано, от ноември зареждаме фирмите със стартовите пакети, бяха неслучайно направени именно с тази цел", каза още Димитрова.

Тя заяви още, че не се дължат такси за обмяна на левове в евро, независимо дали става дума за банкноти или монети, както и дали гражданите са клиенти на съответната банка. Това правило важи за първите шест месеца от въвеждането на еврото.

В отделни случаи, при които са били начислени такси, те вече са възстановени. По думите ѝ става дума за единични грешки на ниво служител.

Димитрова подчерта пред бТВ огромния обем работа, поет от банковата система в първите дни.

Статистиката

За първите два работни дни са обслужени близо 240 000 клиенти в клоновете

Извършени са над 1,5 млн. тегления от банкомати на стойност над 300 млн. лева

През ПОС устройства са минали над 6 млн. картови транзакции на стойност около 150 млн. евро

Приети са над 30 млн. банкноти и монети, с тегло около 150 тона

„Това са обеми, които никога не са били регистрирани в историята на българската банкова система“, подчерта тя и благодари на банковите служители за работата им, включително през почивните дни.

