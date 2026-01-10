Нито пяна за бръснене, нито течност за стъкла: Хитър трик против конденз по прозорците

Има безброй домашни средства против запотяване на прозорците у дома, но трикът, който ще ви представим днес, е наистина изненадващ. Бъдете готови, защото досадните ситни капчици, които се стичат по дограмата, ще си тръгнат завинаги.

Прозорците се нагряват през лятото и се запотяват през зимата

Ниската външна температура и топлината вътре, съчетани с естествената влажност от готвене, душ и дори дишане, карат водата да кондензира от вътрешната страна на прозореца. Когато температурната разлика е голяма, водните пари от въздуха се утаяват по-лесно върху стъклото.

Ако ситуацията продължава само за кратко време, няма причина за безпокойство. Проблемът възниква, когато това явление продължава и с течение на времето по рамките на прозорците започва да се появява черно покритие или мухъл. Високата влажност на закрито ще се отрази и на стените, където могат да се образуват грозни черни петна.

Водните пари, натрупани в стаята, нямат начин да излязат, когато прозорците са затворени, така че се утаяват върху стъклото. Ето защо правилната вентилация в целия дом е толкова важна. През лятото се борим с прегряване на прозорците, докато през зимата влагата се превръща в основен проблем.

Публикации, описани в базата данни PubMed, подчертават, че твърде ниската влажност увеличава оцеляването на вируси, пренасяни по въздушно-капков път, и улеснява тяхното предаване, като например грипния вирус, а също така изостря симптомите, свързани с усещането за „сух въздух“.

Солена вода за замъглени прозорци – как работи този трик?

Има много домашни средства за конденз. Можете да прибегнете и до по-професионални решения, като например закупуване на влагоабсорбатор. Друг много популярен трик е този със солта, който използва хигроскопичните свойства на солта, което означава способността ѝ да улавя водни молекули от въздуха.

Как работи? Просто сложете купа на перваза на прозореца с шепа едра сол и малко количество вода. Разтворът трябва да се смеси, за да придобие млечен цвят, напомнящ солена морска вода.

Само след 1-2 дни ще забележите по-малко събиране на вода по стъклото и значително по-малко конденз. В същото време солта в купата ще започне да се слепва, което означава, че просто абсорбира влага от въздуха.

Повечето от частиците се хващат в капан, така че нямат време да се утаят по стъклото. Този прост трик няма да реши проблема с високата влажност в цялата стая или къща, но може да помогне за намаляване на конденза и леко да изсуши локалния микроклимат.

Избършете прозорците с това и ще забравите за конденза