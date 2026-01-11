Спорт:

Дъжд, вятър и голове: Лудогорец с престижна победа, ЦСКА 1948 бе обърнат с попадение от центъра (ВИДЕО)

Лудогорец и ЦСКА 1948 изиграха контроли в Турция, съпроводени с дъжд и много силен вятър. "Орлите" надвиха третия в Унгария Пакши с 3:2 в първата си приятелска среща. Добър мач за разградчани направи Ерик Маркус, който блесна с две попадения. При втората си проверка "червените" от Бистрица пак допуснаха обрат и поражение с 1:2 - този път от Рапид Букурещ, който се бори за титлата в Румъния. Вторият гол на "гюлещенци" падна почти от центъра.

Лудогорец поведе в резултата в 14-ата минута. Сон пусна дълго подаване към Станич, който намери Маркус на изгодна позиция. Бразилското крило не се поколеба и прониза противниковия вратар за 1:0. Малко по-късно голмайсторът пак се разписа. Този път от пряк свободен удар. В 22-рата минута Пакши получи дузпа за игра с ръка на Биле. Зад топката застана Виндекер, който реализира - 2:1.

До почивката унгарците можеха да изравнят. Главният съдия отново посочил бялата точка. Виндекер пак се нагърби с изпълнението, но Бонман се намеси. В 55-ата появилият се от скамейката Матеус Машадо вкара за 3:1. 4 минути след това Барна Тот намали изоставането - 3:2. До края повече голове не паднаха.

ЦСКА 1948 от своя страна също започна силно контролата си. В деветата минута Мартинес си освободи пространство и стреля извън границата за наказателното поле, за да открие резултата. "Червените" направиха няколко пропуска, преди в края на полувремето Ямбор да изравни. Четвърт час преди да изтече редовното време Грамени видя, че вратарят на ЦСКА 1948 е излязъл напред, и го прехвърли с удар от близо 40 метра.

Джем Юмеров
Джем Юмеров
