Наистина ли винаги трябва да затваряте капака на тоалетната чиния?

Има много различни мнения за това защо не бива да оставяте капака на тоалетната чиния отворен. Според някои от тях, това разпространява бактерии. Според суеверията пренебрегването на това незначително на пръв поглед действие може да е причина за "източването" на семейните финанси. Но наистина ли е необходимо да затваряте капака на тоалетната чиния.

Защо не трябва да оставяте капака на тоалетната отворен?

Много езотерици вярват, че водата в тоалетната е свързана с енергия, която пряко влияе върху финансовото състояние на човек. Те вярват, че няма причина човек да не затваря капака на тоалетната – това е абсолютно необходимо, защото ако забрави, финансовото благополучие ще отиде в канала.

Здравните експерти споделят едно и също мнение относно позицията на капака, но го обясняват по различен начин – от научна гледна точка. Проучване, публикувано в Американския журнал за контрол на инфекциите, изследва специфичните бактерии, които се разпространяват в тоалетната, ако бутонът за пускане на водата се натисне, без да се затвори капакът на тоалетната чиния. Резултатите от експериментите на учените са разочароващи: микрочастиците се отлагат върху всяка повърхност, до която могат да достигнат, дори върху четките за зъби.

Още по-тревожна новина обаче е, че дори затворен капак не гарантира 100% безопасност, защото тоалетните чинии не са херметически затворени. Пространството между пластмасовата част и седалката позволява на бактериите да се разпространяват с въздушните течения в тоалетната или банята, така че дори и при затваряне на капака няма да получите перфектна чистота и защита.

Въпреки това, експертите все още са на мнение, че все пак затварянето е необходимо преди пускането на водата - в този случай по-големите капчици вода, съдържащи най-много бактерии, се натъкват на препятствие и удрят капака, вместо да попаднат по други повърхности в помещението.

Times Entertainment пише, че е невъзможно да се елиминират рисковете и в този случай, така че редовното почистване е задължително. Но навикът да държите капака затворен обаче може значително да намали времето, прекарано в почистване на тоалетната.

