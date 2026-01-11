Най-добрият млад спортист на България приключи рейда си в Испания със загубен финал

Световният шампион при юношите за 2025-а Иван Иванов загуби на финала на сингъл на турнира по тенис за мъже на твърди кортове в Академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания). 17-годишният българин, който ден по-рано беше избран за Най-добър млад спортист на страната ни за изминалата година, загуби от седмия поставен Ярослав Демин (Русия) с 0:2 сета (2:6, 0:6) за 1 час и 7 минути.

Иванов днес просто нямаше ден. Той не показа дори малка част от възможностите си. След 2:1 в първия сет той загуби следващите 11 поредни гейма, а с това и финалната среща. За сметка на това той имаше прекрасен 10 януари. Първо спечели приза за №1 у нас сред младите спортисти. Тенисистът изпревари волейболната звезда Симеон Николов с 30 гласа в в анкетата на специазирания сайт за детско-юношески спорт Viasport.bg. Топ 3 допълни пилотът във Формула 2 Никола Цолов.

Иван Иванов обаче не присъства на церемонията, минути след която надви драматично с 2:0 сета (7:5, 7:6 (5)) Иманол Лопес Морийо, който е с около 300 места по-напред в ранглистата на ATP в полуфинал от надпреварата в Манакор. Преди това българинът се справи и с друг по-високо поставен състезател.

Иванов има една титла при мъжете във веригата на Международната федерация по тенис ITF от състезание от същия ранг в Сентендре (Унгария) през май миналата година.