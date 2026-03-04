Фермерите наддават онлайн за земя на Агрион

Кампанията за наем и аренда продължава до края на март

Лидерът в управлението на поземлени активи Агрион започва кампанията си по отдаване на земеделски имоти под наем и аренда чрез тайни търгове на 4 март.

Акцент върху дългосрочните решения

И тази година кампанията поставя фокус върху дългосрочните договори, които осигуряват предвидимост за земеделските производители. „Дългосрочното наемане на земя дава възможност на фермерите да планират инвестициите си и да гарантират финансовата си стабилност", коментират от Агрион.

Земята се предлага в пакети, които позволяват уедряване на площите и оптимизиране на стопанската дейност. Това е важно за производители, които планират дългосрочно и търсят сигурност.

Участвай в търг за земеделска земя изцяло онлайн!

Агрион е първата компания на пазара, която въведе тайните търгове като основен механизъм за определяне на рентните нива. Този подход елиминира скритите договорки и осигурява равни възможности за всички участници – от големи арендатори до малки и средни стопанства.

Всеки кандидат подава собствена оферта. „Този формат гарантира еднакви правила за всички и дава възможност да се предложи реална цена според икономическата логика на стопанството. Това е шанс за фермери, които искат да окрупнят обработваемата си земя, както и за новите участници на пазара", обясняват експертите от компанията.

Целият процес е почти изцяло дигитализиран – от обявяването на предлаганите пакети земя до подписването на договор. Наличните имоти са публикувани на сайта https://bit.ly/4tXkLP8 , като информацията е систематизирана по землища, местоположение и площ. Това позволява на земеделските производители да направят информиран избор още преди подаването на оферта.

Документите, условията и сроковете също са публикувани предварително, което спестява време и улеснява планирането за следващата стопанска година. Процесът е подходящ както за утвърдени арендатори, така и за земеделски производители, които търсят нови площи за обработка.

Офертите могат да се подадат онлайн, което дава бърз и удобен достъп за кандидатите, както и на място в централата на Агрион в Пловдив, бул. Дунав № 5, или да се изпратят по пощата и чрез куриер.

Агрион дава възможност на всички

Практиката показва, че в търговете участват основно фермери с ясни намерения за разширяване и уедряване на терените, но се увеличават и запитванията от по-малки стопанства и начинаещи земеделци.

„Търговете с тайно наддаване позволяват на всеки, който иска да се занимава със селско стопанство, да се включи, дори и да не притежава опит в земеделието. Това е възможност и за хора извън агросектора, които нямат ресурс или желание да купуват собствена земя", допълват от компанията.

Иновации в услуга на фермерите

„Паралелно продължаваме да внедряваме нови дигитални услуги, които правят процеса по отдаване на земята прозрачен, достъпен и гарантиран", споделят от дружеството.

Пълната информация за кампанията, имотите, условията за участие и документите може да видите на https://bit.ly/4tXkLP8 , за подробности и още информация работи и безплатният телефон 0800 111 66.

Агрион осигурява на фермерите достъп до качествена земя при ясни условия и с предвидимост за дългосрочно планиране, затвърждавайки ролята си на надежден партньор на българските стопанства.