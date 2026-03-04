Погребаха убития наркобарон Ел Менчо в златен ковчег (ВИДЕО)

Лидерът на мексиканския картел "Ново поколение" в Халиско беше погребан в лъскав златен ковчег с огромни цветни венци и на фона на значително военно присъствие в щата, дал името на един от най-мощните картели в Мексико, предаде CNN.

Федерален служител потвърди, че Немесио Осегера Сервантес, известен още като "Ел Менчо", е погребан в гробище в Сапопан, предградие на Гуадалахара - вторият по големина град в Мексико. Десетки хора придружиха погребалната процесия, много от които носеха черни чадъри в слънчев ден, под звуците на местен оркестърът.

Главната прокуратура на Мексико отказа да потвърди мястото на погребението на Ел Менчо от "съображения за сигурност".

От неделя около погребален дом, където пристигаха големи венци от цветя без име, имаше засилени мерки за сигурност.

Убийството на Ел Менчо

Мексиканската армия уби Осегера Сервантес преди малко повече от седмица, докато се опитваше да го залови. Според смъртния акт, получен от Асошиейтед прес, той е починал от множество огнестрелни рани.

Убийството предизвика насилие в около 20 щата. Смъртният акт съответства на описанието на операцията по залавянето на Осегера Сервантес, дадено от министъра на отбраната Рикардо Тревиля, който заяви, че лидерът на картела и двама негови телохранители са били тежко ранени при престрелка с войници пред къща в Тапалпа, Халиско. Тримата починаха по пътя към болница.

В удостоверението е посочено, че Осегера Сервантес е имал огнестрелни рани в гърдите, корема и краката.

Тялото му беше откарано в Мексико Сити, където беше извършена аутопсия, а след това беше предадено на семейството му в събота, съобщиха от прокуратурата в кратко изявление.

В смъртния акт е отбелязано също, че Осегера Сервантес е трябвало да бъде погребан - стандартна практика в случаи на насилствена смърт, за да се позволи събирането на допълнителни съдебномедицински доказателства, ако е необходимо в бъдеще. В документа не се посочва къде ще се извърши погребението.

Опасенията на властите относно сигурността около мястото на погребението са основателни. Убийството на Осегера Сервантес предизвика ответни мерки от страна на картела в редица щати. Повече от 70 души загинаха между военната операция и последвалото насилие. Правителството заяви, че операциите по сигурността срещу други високопоставени членове на картела продължават.

Погребенията на лидери на картели

Обичайно е погребенията на наркобарони в Мексико да бъдат обгърнати от мистерия - нещо, от което техните поддръжници се възползват, за да се опитат да ги издигнат в легенда. В рамките на часове след смъртта на Ел Менчо вече бяха написани балади за убийството му, известни като "наркокоридос".

В Кулиакан в съседния щат Синалоа, където се намира картел със същото име, има гробище, известно с луксозните си крипти и мавзолеи на някогашни босове като Игнасио Коронел - стар сътрудник на Ел Менчо, и Артуро Белтран Лейва.

Там беше и наркобаронът, известен с двата си убийства - Назарио Морено. Той беше лидер на насилствения и псевдорелигиозен картел "Рицари тамплиери". Според властите Морено е бил убит през 2010 г., само за да бъде наистина убит през 2014 г.

Понякога телата изчезват, както в случая с Хериберто Ласкано - лидер на страховитите Зетас, чието тяло е откраднато през 2012 г. Или пък лидерите умират при странни обстоятелства, като Амадо Карийо Фуентес - "Властелинът на небесата", който почина при неуспешна пластична операция.