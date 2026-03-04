Стана ясно как Великобритания ще изтегли своите от Близкия изток

Безопасното връщане на британските граждани, блокирани в страни от Близкия изток заради конфликта между Иран и САЩ и Израел е приоритет на британското министерство на външните, което работи активно по въпроса. Планирани са няколко чартърни полета.

Засега британците, които са на почивка в Дубай ще трябва да чакат за чартърни полети, докато се изчисти натрупаният брой транзитни пътници.

Британските власти увериха, че са в много редовен контакт с представители на Обединените арабски емирства. Те обаче признаха, че нямат предварително уведомление за планове за увеличаване на броя на заминаващите от страната.

Усилията на британските власти

В същото време стана ясно, че Лондон ще осигури чартърен полет от Маскат, столицата на Оман, през следващите дни, предимно за уязвими хора в региона. Следвайки инструкциите на външното министерство, най-малко 132 000 британски граждани са регистрирали присъствието си в региона. Засега обаче все още няма планирана широкомащабна операция по евакуирането им.

Вместо това служителите разчитат на търговски авиокомпании, предимно превозвачи от Близкия изток, което драстично увеличава капацитета им за връщане на пътниците у дома. Emirates извърши редица полети до Обединеното кралство в понеделник, предаде БНР.

Националните превозвачи на ОАЕ Emirates и Etihad дават приоритет на изчистването на натрупания брой транзитни пътници.

Virgin Atlantic потвърди във вторник следобед, че ще извърши два полета съответно до Дубай и Рияд в Саудитска Арабия.

От British Airways пък заявиха, че не възобновяват полетите до региона, но ще изпълнят евакуационен полет от Мускат до Хийтроу в четвъртък.