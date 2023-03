Ужасяващ клип: над 50 акули обграждат рибарска лодка (ВИДЕО)

Един ден двойката излиза на лов за риба тон. Уви, двамата решават бързо-бързо да се приберат, защото преживяват изключително неприятен момент. Безспорно това е едно от най-шокиращите видеа, които ще видите. Клипът е заснет от Дилън Мей и е публикуван на профила на приятелката му Кейтлин Докс. Само за няколко часа е гледан от над 1 милион потребители.

Мей споделя пред BBC, че както с приятелката му си ловяли риба, изведнъж около лодката водата започнала сякаш да ври. Този феномен понякога се получава, когато рибата се храни много бързо и агресивно и изглежда сякаш водата е завряла. Всъщност реалността била доста по-сурова - десетки акули бързали да изядат многото риба тон, а Дилън и Кейтлин нямали какво друго да направят, освен да наблюдават целия процес.

Вижте и вие видеото, което двамата са заснели:

‘You’re gonna need a bigger boat’: A couple in Louisiana came across a gigantic shark feeding frenzy while fishing in February 2023. Kaitlyn Dix shared the footage to her TikTok with the caption, ‘Never seen anything like it.’ As of March 1, it has more than 620,000 views. pic.twitter.com/nuTSpIsYaz