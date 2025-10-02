Между шосето и планината: Рекордьорката на маратон, която стана 23-та в света на планинското бягане (ВИДЕО)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Най-добрата ни състезателка в дългите бягания Милица Мирчева завърши на престижното 23-то място в дисциплината "Изкачване" на Световното първенство по планинско бягане в Канфранк, Испания. Националната ни рекордьорка на маратон се състезава в конкуренцията на 107 атлетки от цял свят. Милица гостува в Студио Actualno, за да разкаже повече за нейното ново старо амплоа - планинското бягане, и да сподели повече за решението ѝ временно да измести фокуса си от маратоните.

От маратон към планинско бягане: Милица Мирчева в новото старо амплоа

Мирчева държи националните рекорди на 5 км на шосе, 10 000 метра на писта, полумаратон и маратон. Въпреки това, тя остава близо до бягането в планината - там, където започват нейните успехи в леката атлетика. Смята, че може да съчетава планинските бягания с бяганията на писта и шосе, като вярва, че си помагат. И макар през тази година да остана далеч от коронната си дисциплина - маратонът, Милица смята да се завърне към него през 2026-та.

"Аз винаги съм обичала много планинското бягане. За много хора може да изглежда като нещо ново, за мен не е, защото аз съм започнала от планинско бягане, там е първата ми държавна титла. Участвала съм на Европейско първенство като девойка, имам 7-мо място индивидуално и 3-то място отборно. Решението ми да се включа в това състезание беше логично. Миналата година претърпях операция и бях решила, че в момента, в който се почувствам по-добре, ще започна да бягам в планината", заяви Милица Мирчева в интервю за Actualno.com.

Маратонът остана на заден план през 2025-та, но Мирчева ще се завърне към него догодина

"Тази година нямаше как да се готвя за маратон, защото изисква доста подготовка. Аз нямам и една година от операцията. Първите няколко месеца от подготовката беше доста базова. Взехме решение, че няма да бързам да се завръщам към маратона. Знаех, че няма как да се подготвя за маратона на Световното първенство в Токио през септември. Видяхме, че има и Световно първенство по трейл и офроуд бягане и решихме, че е добра възможност да се включа", каза още Милица, която преодоля 6,4 километра с близо 1000 метра положителна денивелация за 50:19 мин.

Милица се надява да свали минути от националния си рекорд

Милица опита да се класира за Олимпийските игри в Париж, но не успя заради премеждия в тренировките и състезанията. "През 2024-та имаше разочарование, че не успях да участвам на Олимпиадата. Вярвам, че на моменти съм била във форма за резултат около 2:25 - 2:23 часа", каза Милица, която е първият и единствен български атлет с участие на олимпийски маратон. Тя държи и националния рекорд на маратон с 2 часа, 29 минути и 23 секунди.

"Не съм се отказала от това да си реализирам потенциала в маратона. Тази година маратонът е на малко по-заден план, но в следващите години със сигурност ще имам участия на шосе. Ако искам да бягам 2:23, колкото най-вероятно ще бъде нормативът за Лос Анджелис, трябва да имам и скорост. Това означава, че по-късите дистанции също трябва да се развиват. Глобално ще работим и в тази насока - 5 км, 10 км, полумаратон."

"Мислила съм за по-бързи трасета за маратон. От две години се записвам за Валенсия, но поради други обстоятелства все още не знам дали ще имам възможността да се подготвя. Искам догодина в някакъв момент да избягам един хубав, бърз, равен маратон, ще го приоритезираме това. Вярвам, че мога да бягам по-бързо", каза още Мирчева.

Какво още сподели Милица Мирчева за нейните бъдещи планове - гледайте във видеото.

Автор: Стефан Йорданов

