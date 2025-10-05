Милан изпусна дузпа срещу Ювентус и отстъпи върха в Серия А

Италианските грандове Ювентус и Милан не успяха да се победят след равенство 0:0 на "Алианц Стейдиъм" в Торино в голямото дерби от 6-ия кръг на Серия А. Кристиан Пулишич изпусна дузпа за "росонерите", с което неговият тим сдаде върха във временното класиране - за сметка на Наполи, който се върна на победния път след успех над Дженоа с 2:1. А с актива на неаполитанците е и тимът на Рома.

Отново нули в дербито Милан - Ювентус

Милан имаше по-добрите шансове за гол в мача, като най-много може да съжалява за изпуснатата дузпа в началото на второто полувреме. В крайна сметка обаче попадение така и не падна, като двата тима си поделиха точките. Интересното е, че това е третото нулево реми в последните четири шампионатни двубоя между тези два отбора.

Santi Gimenez 🇲🇽 wins a penalty for Milan and Christian Pulisic 🇺🇸 shamelessly rips the ball from his hands, takes the penalty himself and sends it all the way to Tel Avivpic.twitter.com/RZO6pmyk9r — erick 🇲🇽 (@AlexisVegaGOAT) October 5, 2025

В класирането Наполи е лидер с актив от 15 точки, колкото има и Рома, който победи Фиорентина с 2:1 като гост. Милан е трети с 13 точки, Интер е четвърти с 12 пункта, а Ювентус заема пета позиция - също 12 точки. Аталанта допълва топ 6 с 10 точки. В следващия кръг Милан домакинства на Фиорентина, а Ювентус гостува на Комо. Рома пък домакинства на Интер, а Наполи гостува на Торино.

