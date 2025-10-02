Завръщане към корените с филма "Диви ягоди": Татяна Пандурска и Дечо Таралежков в Студио Actualno

Игралният филм „Диви ягоди“ на режисьора и продуцент Татяна Пандурска е българският филм в конкурсната програма на престижния международен филмов фестивал във Варшава. Филмът участва в секция за първи и втори филм (Competition 1-2). „Диви ягоди“ ще има три прожекции в рамките на фестивала в столицата на Полша – на 11, 12 и 17 октомври 2025 г. Режисьорът Татяна Пандурска е известна с документалните си филми, а „Диви ягоди“ е нейният режисьорски дебют в игралното кино. Сценарият е съвместна работа на Пандурска и Дечо Таралежков, а в ролите виждаме актьорите Ванина Кондова, Иван Юруков, Стела Ганчева, Нено Койнарски и Никола Додов.

Филмът е реализиран е с подкрепата на НФЦ, НФК и БНТ и проследява историята на нюйоркската архитектка Дафни Бело, която пристига в Родопите, за да наследи запустялата къща на наскоро починалата си баба, която никога не е познавала.

Докато се опитва да научи истината за отдавна покойния си български баща, Дафни се сблъсква с чудатия си местен братовчед Орлин, който пробва да я отърве от уж безполезния имот, премълчавайки за уникалната минерална вода, която тече под него. Разкривайки драматичната история на бащиния си род, все още жива в паметта на местните старци, Дафни намира така желаната възможност да преоткрие себе си.

"В живота на един творец винаги има връзка между личното и това, което създава. Аз съм обществено ангажиран човек и винаги съм вярвала, че едно силно общество се гради от силни личности, които са заедно и които са единни. Може би заради това темата, че във всяко българско семейство има по едно дете или внуче, което не живее със семейството си, защото е заминало или родено в чужбина, е толкова болезнена за мен. Това е една рана в нашето общество, която ние усещаме, защото това са млади хора, които са заминали и един голям потенциал на нацията от умове и от хора, които биха развили нашето общество, го няма", разказа режисьорът Татяна Пандурска в предаването "Студио Actualno".

За емоциите зад камера, за пътя от идеята до екрана и за това какво послание оставя филмът в публиката - вижте в интервюто.