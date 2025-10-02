Войната в Украйна:

Завръщане към корените с филма "Диви ягоди": Татяна Пандурска и Дечо Таралежков в Студио Actualno

02 октомври 2025, 18:02 часа 303 прочитания 0 коментара

Игралният филм „Диви ягоди“ на режисьора и продуцент Татяна Пандурска е българският филм в конкурсната програма на престижния международен филмов фестивал във Варшава. Филмът участва в секция за първи и втори филм (Competition 1-2). „Диви ягоди“ ще има три прожекции в рамките на фестивала в столицата на Полша – на 11, 12 и 17 октомври 2025 г. Режисьорът Татяна Пандурска е известна с документалните си филми, а „Диви ягоди“ е нейният режисьорски дебют в игралното кино. Сценарият е съвместна работа на Пандурска и Дечо Таралежков, а в ролите виждаме актьорите Ванина Кондова, Иван Юруков, Стела Ганчева, Нено Койнарски и Никола Додов.

Филмът е реализиран е с подкрепата на НФЦ, НФК и БНТ и проследява историята на нюйоркската архитектка Дафни Бело, която пристига в Родопите, за да наследи запустялата къща на наскоро починалата си баба, която никога не е познавала.

Докато се опитва да научи истината за отдавна покойния си български баща, Дафни се сблъсква с чудатия си местен братовчед Орлин, който пробва да я отърве от уж безполезния имот, премълчавайки за уникалната минерална вода, която тече под него. Разкривайки драматичната история на бащиния си род, все още жива в паметта на местните старци, Дафни намира така желаната възможност да преоткрие себе си.

"В живота на един творец винаги има връзка между личното и това, което създава. Аз съм обществено ангажиран човек и винаги съм вярвала, че едно силно общество се гради от силни личности, които са заедно и които са единни. Може би заради това темата, че във всяко българско семейство има по едно дете или внуче, което не живее със семейството си, защото е заминало или родено в чужбина, е толкова болезнена за мен. Това е една рана в нашето общество, която ние усещаме, защото това са млади хора, които са заминали и един голям потенциал на нацията от умове и от хора, които биха развили нашето общество, го няма", разказа режисьорът Татяна Пандурска в предаването "Студио Actualno". 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

За емоциите зад камера, за пътя от идеята до екрана и за това какво послание оставя филмът в публиката - вижте в интервюто. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
Диви ягоди Варшава Иван Юруков Студио Actualno Татяна Пандурска Дечо Таралежков
Още от Интервю
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес