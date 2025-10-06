Войната в Украйна:

Козмин Моци за съдийството на мача с ЦСКА: По този начин не може да се продължава!

06 октомври 2025, 00:01 часа 297 прочитания 0 коментара
Козмин Моци за съдийството на мача с ЦСКА: По този начин не може да се продължава!

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци имаше сериозни претенции към съдийството в дербито с ЦСКА, което завърши при резултат 0:0. Моци бе категоричен, че "по този начин не може да се продължава", визирайки че съдиите свирят в техен ущърб. Той изброи и няколко ситуации, за които смята, че Лудогорец е бил ощетен, като е на мнение, че клубът трябва да подаде жалба срещу съдийството в днешния мач.

В Лудогорец недоволни от съдийството в дербито срещу ЦСКА

"Няма как да сме доволни, защото 0:0 е благодарение на съдиите, защото днес не бяха на ниво въобще. Искам да кажа за две,три ситуации, които няма как да стават. При Бруно Жордао още първото полувреме втори жълт картон - нищо. Ситуацията с Антон Недялков в края на първото полувреме за мен е чиста дузпа - нищо. На Бърнард Текпетей второто полувреме фал на линията на наказателното не съм сигурен, че не е дузпа. Аз съм на мнение, че трябва да се пусне жалба за съдийството днес. По този начин не може да се продължава", каза Моци след равенството между ЦСКА и Лудогорец.

Още: Руи Мота с интересен прочит на дербито с ЦСКА и впечатли с математика: "На 4 точки сме от Левски. Един мач и сме първи"

Козмин Моци

"Нормално, защото нашите играчи атакуват и те ни хванаха на контраатака. И те имат ситуации и ние имаме, но ви казах - още първото полувреме трябваше да бъдем с човек повече", каза още Моци. И продължи: Нормално да има умора. Това е нормално, свикнали, не свикнали, играем през три дена. След почивката за националите играем през три дни."

"Левски и ЦСКА 1948 са нагоре в класирането, така че битката ще е докрая. Надявам се ние пак да се радваме края на май месец. Продължаваме напред и трябва да си спечелим точките", завърши техническият директор на Лудогорец.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Христо Янев със силни думи след достойното представяне на ЦСКА срещу Лудогорец

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Лудогорец Козмин Моци
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес