Козмин Моци за съдийството на мача с ЦСКА: По този начин не може да се продължава!

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци имаше сериозни претенции към съдийството в дербито с ЦСКА, което завърши при резултат 0:0. Моци бе категоричен, че "по този начин не може да се продължава", визирайки че съдиите свирят в техен ущърб. Той изброи и няколко ситуации, за които смята, че Лудогорец е бил ощетен, като е на мнение, че клубът трябва да подаде жалба срещу съдийството в днешния мач.

В Лудогорец недоволни от съдийството в дербито срещу ЦСКА

"Няма как да сме доволни, защото 0:0 е благодарение на съдиите, защото днес не бяха на ниво въобще. Искам да кажа за две,три ситуации, които няма как да стават. При Бруно Жордао още първото полувреме втори жълт картон - нищо. Ситуацията с Антон Недялков в края на първото полувреме за мен е чиста дузпа - нищо. На Бърнард Текпетей второто полувреме фал на линията на наказателното не съм сигурен, че не е дузпа. Аз съм на мнение, че трябва да се пусне жалба за съдийството днес. По този начин не може да се продължава", каза Моци след равенството между ЦСКА и Лудогорец.

"Нормално, защото нашите играчи атакуват и те ни хванаха на контраатака. И те имат ситуации и ние имаме, но ви казах - още първото полувреме трябваше да бъдем с човек повече", каза още Моци. И продължи: Нормално да има умора. Това е нормално, свикнали, не свикнали, играем през три дена. След почивката за националите играем през три дни."

"Левски и ЦСКА 1948 са нагоре в класирането, така че битката ще е докрая. Надявам се ние пак да се радваме края на май месец. Продължаваме напред и трябва да си спечелим точките", завърши техническият директор на Лудогорец.

