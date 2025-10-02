Войната в Украйна:

Иво Инджев: Проиранското крило на “Хамас“ вероятно ще отхвърли плана на Тръмп (ВИДЕО)

Проиранското крило на “Хамас“ вероятно ще отхвърли плана на Тръмп. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и блогър Иво Инджев. Той отговори на въпрос какво ще стане, ако твърдото крило на “Хамас“ отхвърли мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп: “Цялата работа е, че според мен двете основни крила, защото там има и други терористични организации, освен “Хамас“, но главната терористична организация, която контролира все още големи части от сектора Газа и град Газа, не са в съгласие в момента какво трябва да се направи. Вероятно крилото, което се влияе от Катар и Турция, е дало сигнали за съгласие.

И това е окуражило Тръмп да казва, че работата вече е опечена. Проиранското крило е доминиращо в ръководството на организацията.

Израел ще довърши започнатото

И виждаме, че самото мълчание по-скоро говори, че не, няма да бъде приет. Което означава, че ще предизвикат Израел да довърши започнатото.

С всичките тези неприятности, които това му причинява. Огромни неприятности, защото Израел се оказа в ситуация да бъде нападан дори от свои дългогодишни съюзници, които никога,

така да се каже, не са му изневерявали. В трудния му път на самозащита срещу огромното арабско море, което до неотдавна беше монолитно.

Израел разполага с 21 хиляди километра територия срещу 13 милиона километра територия на околния арабски свят. И когато този монолитен блок около Израел започна да се разпада,

т. е. Израел влезе в отношения с някои арабски държави, беше на път да направи наистина историческа стъпка, ако се сдобри, или установи отношения със Саудитска Арабия.

Тогава “Хамас“ удариха на 7 октомври, за да преустановят този процес. Това според мен е краткият разказ за причините и следствията.

“Хамас“ искаше цивилни жертви в Газа

Цивилните жертви в Газа са калкулирани, те са искани от “Хамас“. Те затова удариха, окървавиха както никога след Втората световна война евреите.

И след това отидоха и се скриха по дупките си, които преднамерено са създали за толкова много години като къртици. С европейски, с международни и с американски пари.

И срещу един Израел, който ги снабдяваше безплатно с газ, вода и ток. Нима те не са знаели, че Израел ще отвърне с военни средства? Знаели са.“

Иво Инджев коментира още хода на войната в Украйна и думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов , че светът уверено върви към война, Европа и Америка няма да успокоят нещата.

Още – във видеоматериала.

Спасиана Кирилова
