Войната в Украйна:

Ако прати "Томахоук" за Украйна: Путин се закани на Тръмп (ВИДЕА)

05 октомври 2025, 18:37 часа 1076 прочитания 0 коментара
Ако прати "Томахоук" за Украйна: Путин се закани на Тръмп (ВИДЕА)

Руският диктатор Владимир Путин отговори със заплахи на новината за евентуална доставка на американски ракети "Томахоук" с голям обсег в Украйна. В интервю за руския пропагандист Павел Зарубин, той каза, че доставката на тези ракети в Украйна би довела до "унищожаване на положителните тенденции в отношенията между Русия и САЩ". Припомняме, че преди дни украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че е обсъдил възможността САЩ да предоставят на Киев ракетни системи с голям обсег.

САЩ обмислят доставката на ракети "Томахоук" за Украйна

Думите на Путин

"Не съм си поставял цел – никога не съм си поставял такава цел – да направя нещо приятно. Просто казвам нещата такива, каквито са. Ами, вие току-що говорихте за президента на САЩ и имаше въпроси, свързани, да речем, с обсъждането на проблемите с доставките на нови оръжейни системи, включително високоточни системи с голям обсег – "Томахоук" и т.н. Вече казах, че това ще доведе до унищожаване на нашите отношения, или поне на положителните тенденции, които се появиха в тези отношения. Така че казвам това, което мисля. А как ще се развият нещата, зависи не само от нас и не само от мен", са точните думи на Владимир Путин, който се издирва от Международния наказателен съд в Хага за системно отвличане на украински деца.

Още: Зеленски потвърди, че е поискал далекобойни оръжия от Тръмп, Кремъл реагира нервно на новина за "Томахоук" (ВИДЕО)

Разрешението

Дори администрацията на американския президент Доналд Тръмп да иска да изпрати ракети "Томахоук" с голям обсег на действие (2500 км) в Украйна, това може да се окаже неосъществимо. Причината е, че настоящите запаси са предназначени за Военноморските сили на Съединените щати и за други цели, съобщи по-рано Reuters, цитирайки американски официален представител и три други източника.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Reuters: Украйна вероятно няма да получи ракети "Томахоук" от САЩ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Доналд Тръмп Владимир Путин САЩ Володимир Зеленски война Украйна Томахоук ракети Томахоук
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес