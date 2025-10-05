Ако прати "Томахоук" за Украйна: Путин се закани на Тръмп (ВИДЕА)

Руският диктатор Владимир Путин отговори със заплахи на новината за евентуална доставка на американски ракети "Томахоук" с голям обсег в Украйна. В интервю за руския пропагандист Павел Зарубин, той каза, че доставката на тези ракети в Украйна би довела до "унищожаване на положителните тенденции в отношенията между Русия и САЩ". Припомняме, че преди дни украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че е обсъдил възможността САЩ да предоставят на Киев ракетни системи с голям обсег.

Думите на Путин

"Не съм си поставял цел – никога не съм си поставял такава цел – да направя нещо приятно. Просто казвам нещата такива, каквито са. Ами, вие току-що говорихте за президента на САЩ и имаше въпроси, свързани, да речем, с обсъждането на проблемите с доставките на нови оръжейни системи, включително високоточни системи с голям обсег – "Томахоук" и т.н. Вече казах, че това ще доведе до унищожаване на нашите отношения, или поне на положителните тенденции, които се появиха в тези отношения. Така че казвам това, което мисля. А как ще се развият нещата, зависи не само от нас и не само от мен", са точните думи на Владимир Путин, който се издирва от Международния наказателен съд в Хага за системно отвличане на украински деца.

Putin threatened Trump with severing relations if the US transfers Tomahawk missiles to Ukraine. pic.twitter.com/rfFiivzF4I — WarTranslated (@wartranslated) October 5, 2025

Разрешението

Дори администрацията на американския президент Доналд Тръмп да иска да изпрати ракети "Томахоук" с голям обсег на действие (2500 км) в Украйна, това може да се окаже неосъществимо. Причината е, че настоящите запаси са предназначени за Военноморските сили на Съединените щати и за други цели, съобщи по-рано Reuters, цитирайки американски официален представител и три други източника.

Putin warns that a potential U.S. transfer of Tomahawk missiles to Ukraine would “destroy relations” with Washington, undermining what he described as “emerging positive trends” between the two countries. pic.twitter.com/TZBPD9BJwN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 5, 2025

