Руи Мота с интересен прочит на дербито с ЦСКА и впечатли с математика: "На 4 точки сме от Левски. Един мач и сме първи"

Наставникът на Лудогорец Руи Мота направи интересен прочит на дербито с ЦСКА, завършило при резултат 0:0. Мота смята, че неговият тим е бил по-добър през първото полувреме, а през втората част честите спирания на играта са накъсали ритъма на отбора му. Мота вярва, че ЦСКА, като отбор, който не контролирал толкова топката, е бил облагодетелстван от накъсаната игра. Всъщност по статистика "червените" са имали по-голямо притежание на топката - най-вече през втората част.

Руи Мота не остана доволен от накъсаната игра, която била в полза на ЦСКА

"Трябва да разгледаме двубоя в няколко части. Започнахме добре, през първата част бяхме по-добри, вкарахме гол, но бе отменен. Втората част също започнахме добре, но имаше много пауза на играта, много бавене на време. Отборът, който не е с топката, е облагодетелстван от това. Трябваше да се справим с това накъсване на ритъма. Когато е по този начин, е тежко. Чувстваш, че можеш да спечелиш, но не си взел трите точки", започна Мота.

"Доминирахме от 1-вата до 45-ата минута"

"Доминирахме от 1-вата до 45-ата минута. След това трябваше да имаме повече качество в последната третина. През първата част намерихме някои ситуации. През второто полувреме след червения картон трябваше да се възползваме от притежанието на топката, но нямахме достатъчно качество във финалните зони. Трябваше да бъдем по-балансирани. Знам, че играчите искат много да спечелят мача, но трябва да сме балансирани, за да не даваме нищо на съперника", добави още той.

Мота не чувства напрежение от това, че Лудогорец изостава на 4 точки от Левски

Мота също така направи странна сметка за класирането. Тимът има 22 точки и е на 4 пункта от лидера Левски, който е с мач повече. Треньорът на Лудогорец пресметна, че един мач ще им бъде достатъчен, за да излязат на върха в класирането, което математически няма как да се случи. "На 4 точки сме от Левски, но с мач по-малко. Със сигурност не е това, което искахме. В крайна сметка сме на един мач от това да сме първи. Пътят е много дълъг. Знам, че отборът има потенциал да се развие", каза Мота.

Треньорът на Лудогорец не остана доволен и от случилото се на полувремето, когато резервите му бяха замеряни с монети от фенове. "Видяхте как третираха нашите резерви. Говоря единствено с треньора (Христо Янев - б.р.) и той с мен. Ако искат да говорят с щаба ми, това не е окей. Аз не говоря с техния щаб. След това дойдоха хора, които не знаеха какво се случва и искаха да направят проблем. Не коментирам съдиитe", заяви още Мота.

