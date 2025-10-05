Зеленски: Путин се надсмива над Запада, а той му доставя части за дронове (ВИДЕО)

Русия ескалира атаките срещу газовата и енергийна инфраструктура на Украйна преди зимата, докато международният отговор остава слаб. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски и допълни, че "за съжаление, няма достоен международен отговор на всичко, което се случва, на постоянната ескалация на мащаба и наглостта на атаките." Той подчерта, че точно затова руският диктатор Владимир Путин прави това.

Надсмиване над Запада

"Той просто се надсмива над Запада, на мълчанието и липсата на силни ответни действия. Русия отхвърли всички предложения за спиране на войната или поне за спиране на атаките. Русия открито се опитва да унищожи нашата гражданска инфраструктура. А точно сега, преди зимата, това е газовата инфраструктура, производството и преносът на електроенергия", каза още Зеленски. По думите му "в момента просто няма реален международен отговор. Ние все пак ще продължим да се борим, за да гарантираме, че светът не мълчи, за да може Русия да усети отговор."

Чуждестранни компоненти в руските ракети

Украинският президент отбеляза още, че руските ракети и дронове съдържат множество критични компоненти, произведени в чужбина: "Само руската ракета „Кинжал“ съдържа 96 компонента, произведени в чужбина. Много от тях са наистина критични компоненти, които Русия не произвежда". По думите му над 500-те дрона, използвани през нощта днес, съдържат над 100 000 чуждестранни компонента. Доставчиците на тези компоненти включват компании от: САЩ, Китай, Тайван, Обединеното кралство, Германия, Швейцария, Япония, Република Корея и Холандия. Зеленски отбеляза още, че в четвъртата година на пълномащабна война е странно да се чуе, че някои държави уж не знаят как да спрат доставките на критични компоненти за руска военна техника.

Среща на координаторите

Президентът обяви, че за следващата седмица е насрочена среща на координаторите по санкциите от Г-7: "Всички наши предложения за санкции и ограничения върху веригите за доставки са налице и нашите партньори разполагат с тях. Материалите са предоставени – нуждаем се от решения. Подготвяме нови санкции срещу тези, които в момента работят за Русия, за нейната война и срещу тези, които се опитват да отслабят Украйна в този момент."

Масирана атака срещу Украйна

Припомняме, че в нощта на 5 октомври 2025 г. Русия започна масирана атака срещу Украйна. Лвовската област пострада най-много. Запорожието също беше под обстрел. Масираната атака причини прекъсвания на електрозахранването на десетки хиляди хора, а част от Черкаската област също остана без ток поради повредени електропроводи. Същата нощ ударите засегнаха и критични инфраструктурни обекти в Ивано-Франковска област.

