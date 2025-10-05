И България не е безразлична: Стотици протестираха в подкрепа на Палестина (ВИДЕО)

На 5 октомври 2025 г. в София се проведе протест срещу геноцида в Ивицата Газа. В центъра на столицата стотици души се събраха на мирно шествие. Припомняме, че през последните дни протести в подкрепа на Палестина се проведоха в редица европейски столици и градове. В Италия протестиращите бяха 2 млн. В Мадрид по улиците своята подкрепа за мирното население на Газа се събраха десетки хиляди души. Жителите на Дъблин също изразиха подкрепата си към палестинския народ. Десетки хиляди протестираха днес и в Амстердам.

Цяла Италия блокирана от стачки в знак на солидарност към палестинците в Газа (ВИДЕО)

София

В София участниците в протеста обърнаха внимание, както на хуманитарната криза в Газа, довела до смъртта на десетки хиляди хора, сред които жени и деца, така и срещу позицията на българското правителство. Припомняме, че преди дни Израел арестува българския активист Васил Димитров, който е част от Глобалната флотилия "Сумуд".

Росен Желязков: Има задържан българин във флотилията за Газа, предупредили сме Израел (ВИДЕО)

"Пази тишина, когато децата спят, а не докато ги убиват.", "Стоп на въоръжаването на Израел", "Васил Димитров - герой", "Свободна Палестина", "Солидарност с народа на Палестина", гласяха част от плакатите, които участниците в демонстрацията носеха.

Бойкот в ООН

Припомняме, че на 26 септември 2025 г., когато израелският премиер Бенямин Нетаняху излезе на сцената за речта си в рамките на 80-ото Общо събрание на ООН в Ню Йорк десетки хора напуснаха залата в знак на протест, чуха се и освирквания. По-рано на 16 септември 2025 г. отчет на Независимата международна комисия на ООН по разследване на окупираните палестински територии установи, че действията на Израел съответстват на критериите за геноцид. По данни на комисията Тел Авив е извършил най-малко четири от пет акта, описани в Конвенцията за геноцида. В доклада се твърди, че "е ясно, че има намерение за унищожаване на палестинците в Газа" и се допълва, че действията на Израел отговарят на критериите, определени за дефиниране на геноцид.

Комисия на ООН: Действията на Израел в Газа са геноцид