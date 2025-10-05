Гьозтепе влетя в топ 3 на турската Суперлига! Отборът на Мъри Стоилов е първи по уникален показател

Гьозтепе (Измир), воден от българския треньор Станимир Стоилов, се наложи с 1:0 над Башакшехир (Истанбул) в среща от 8-ия кръг на турската Суперлига и със събраните 16 точки вече е на 3-о място в класирането. Начело е шампионът Галатасарай с 22, пред Трабзонспор със 17. След Гьозтепе, също с 16 пункта, но по-лоша голова разлика, е Фенербахче. А впечатляващото е, че Гьозтепе е първи по показателя за най-малко допуснати голове, като е инкасирал само две попадения от началото на сезона.

Гьозтепе остава с най-силната защита в турското първенство

Бразилецът Жуан отбеляза единственото попадение в срещата в 43-ата минута, а също така този футболист пропусна и дузпа в 26-ата. Защитата на Гьозтепе обаче отново се оказа най-силното звено, като тимът почти не позволи кой знае какво напрежение пред вратаря Матеуш Лис. Единствената ситуация преди почивката за гостите дойде в 16-ата минута, но Лис спаси с тялото си.

В 26-ата минута съдията Джихан Айдън отсъди дузпа за домакините с помощта на ВАР. Стоперът на Гьозтепе Бокеле стреля с глава след центриране от ъглов удар, първоначално реферът не реагира. Но беше поканен от съдиите, отговарящи за видеоповторенията (ВАР), да прегледа на монитора цялата ситуация и там видя, че бившият футболист на Рома Елдор Шомуродов е играл с ръка. Жуан стреля от бялата точка, но изпрати кълбото над горната греда.

Две минути преди края на първото полувреме защитникът Алан Годой намери с дъръг пас Жуан, който напредна към фланга, но видя неразчетеното излизане на вратаря Мохамед. Изстрелът му се оказа неспасяем за стража и топката се спря в мрежата.

През второто полувреме отборът на Стоилов отново контролираше повече събитията на терена, имаше и повече положения, но нови голове не паднаха. Башакшехир, който отстрани Черно море (Варна) в турнира Лига на конференциите през лятото, заема 13-о място в класирането с 6 точки.

