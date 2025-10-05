Пожар в специална икономическа зона в Москва. Ще пострада ли производството на руски дронове? (ВИДЕА)

Голям пожар избухна в триетажна административна сграда в специалната икономическа зона „Технополис Москва“ близо до метростанция „Текстилщики“ в югоизточна Москва. Според предварителни данни, пожарът е възникнал в помещение, където са били съхранявани електрически автомобили и батерии. Местни жители първи са съобщили за пожара, публикувайки кадри в социалните медии на гъсти стълбове черен дим, издигащи се над района.
Reports say a fire broke out at Technopolis Moscow, a special economic zone where several tech and UAV-related firms operate. Russian media report roof and facility damage and authorities say an investigation is under way; the cause has not been independently confirmed. pic.twitter.com/QM4cHJWSJ3— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 5, 2025
Аварийни служби
На мястото на инцидента незабавно са изпратени аварийни служби. Според първоначалните данни, 50 служители на Министерството на извънредните ситуации и 16 броя специализирана техника са били разположени за потушаване на пожара, съобщи Пети канал. Огънят бързо се е разпространил по покрива на сградата, причинявайки частично срутване на площ от приблизително 200 квадратни метра.
A building in Moscow's Technopolis special economic zone caught fire, where companies producing drones are located. pic.twitter.com/k9bCef9dL2— WarTranslated (@wartranslated) October 5, 2025
Специална икономическа зона
"Технополис Москва" е специална икономическа зона, в която са разположени няколко технологични фирми, свързани с разработването на безпилотни летателни апарати.
