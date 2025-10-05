Войната в Украйна:

Пожар в специална икономическа зона в Москва. Ще пострада ли производството на руски дронове? (ВИДЕА)

05 октомври 2025, 21:08 часа 443 прочитания 0 коментара
Пожар в специална икономическа зона в Москва. Ще пострада ли производството на руски дронове? (ВИДЕА)

Голям пожар избухна в триетажна административна сграда в специалната икономическа зона „Технополис Москва“ близо до метростанция „Текстилщики“ в югоизточна Москва. Според предварителни данни, пожарът е възникнал в помещение, където са били съхранявани електрически автомобили и батерии. Местни жители първи са съобщили за пожара, публикувайки кадри в социалните медии на гъсти стълбове черен дим, издигащи се над района.

Новият руски сценарий във войната за умове - за дроновете. Пожар в най-голямата северна руска рафинерия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Аварийни служби

На мястото на инцидента незабавно са изпратени аварийни служби. Според първоначалните данни, 50 служители на Министерството на извънредните ситуации и 16 броя специализирана техника са били разположени за потушаване на пожара, съобщи Пети канал. Огънят бързо се е разпространил по покрива на сградата, причинявайки частично срутване на площ от приблизително 200 квадратни метра.

Още: Ако прати "Томахоук" за Украйна: Путин се закани на Тръмп (ВИДЕА)

Специална икономическа зона

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Технополис Москва" е специална икономическа зона, в която са разположени няколко технологични фирми, свързани с разработването на безпилотни летателни апарати. 

Зеленски: Путин се надсмива над Запада, а той му доставя части за дронове (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
война Украйна пожар Русия руски дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес