Украинска атака остави без ток руския Белгород (ВИДЕО)

Украйна атакува руския град Белгород. Ударена е подстанцията „Луч“ в града, като е избухнал и пожар след атаката. В много райони на Белгород има прекъсвания на електрозахранването.

Губернаторът на Белгород Вячеслав Гладков потвърди повреда в енергийната инфраструктура на региона. Местните болници са преминали на резервно захранване, а извънредно заседание на регионалното правителство е насрочено да се проведе в рамките на един час.

