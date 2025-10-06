Украинска атака остави без ток руския Белгород (ВИДЕО)

Украйна атакува руския град Белгород. Ударена е подстанцията „Луч“ в града, като е избухнал и пожар след атаката. В много райони на Белгород има прекъсвания на електрозахранването.
Lights off, Belgorod. https://t.co/DzGtQzIh6P pic.twitter.com/6qLSk4q5PO— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 5, 2025
Губернаторът на Белгород Вячеслав Гладков потвърди повреда в енергийната инфраструктура на региона. Местните болници са преминали на резервно захранване, а извънредно заседание на регионалното правителство е насрочено да се проведе в рамките на един час.
Local channels reports that the “Luch” power substation in Belgorod is on fire following the attack. In lots of areas in Belgorod there are power outages. https://t.co/DzGtQzIOWn pic.twitter.com/rDgDLESc3D— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 5, 2025
