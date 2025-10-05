Христо Янев със силни думи след достойното представяне на ЦСКА срещу Лудогорец

Наставникът на ЦСКА Христо Янев остана доволен от поведението на неговия отбор в дербито срещу Лудогорец, завършило при резултат 0:0 на стадион "Васил Левски". Макар и да не записаха победа, "червените" надиграха "орлите", като показаха себераздаване през целия мач - дори и в края, когато останаха с човек по-малко и пак създадоха няколко голови ситуации. Янев подчерта, че ЦСКА вече променя облика си - с желанието, което показва на терена.

Коментарът на Христо Янев след равенството с Лудогорец

"Доволен съм, че успяхме да покажем, че сме отбор, който може да се бори, чието сърце все още тупти. Тези хора, в много тежка ситуация, за много кратко време, успяваме да променим облика. От резултата не съм доволен, както видяхме и с 10 човека се надигравахме с Лудогорец. Само малшанса в ситуациите в края на мача ни лишиха от трите точки", започна Янев.

"Отношението, тяхната сплотеност, това, че всеки един от нас трябва да разбере, че ни предстои много здрава работа. Ако искаме да постигаме резултатите, трябва да променим облика на отбора. Бяхме добри в притежанието на топката, в прехода в атака, защитавахме се по начин, по който бяхме планували. Червеният картон ни лиши от това да изпълним плана си до края.

Ако искаме да бъдем отбор, трябва да бъдем и в тежките моменти заедно. Цялата съблекалня подкрепя Лео, аз съм сигурен, че той ще ни донесе много голове. Днес нямаше шанс да отбележи, но по-важно е старанието на целия отбор. В нито един момент не се дръпнахме в глуха защита. Имахме ситуации и с Илиан, и с Петко, първото полувреме и с Питас.

Трябва да вярваме повече в качествата, които имаме. Ясно е, че пътят ще бъде труден и тежък, но ние сме тук, за да го извървим. Това са хората, с които разполагам на този етап. Идеята ни с Давид беше да използваме скоростта му, а с Питас - да влезе и да превземе пространства. Всичко, което имахме като план, се получи. Това е благодарение на старанието на момчетата в тренировъчния процес.

Желанието е основен фактор, без желание не може да се направи нищо. Започваме с желание, след това наблягаме на качествата на футболистите. Гледам на база краткото време, което имам, да използвам най-доброто от качеството, с което разполагам.

Казах на моя колега от страна на Лудогорец да бъдем спокойни. Мисля, че трябва да има по-голямо уважение между треньорите и ръководствата. Ако искаме футболът в България да върви напред, трябва да показваме взаимно уважение", добави още той.