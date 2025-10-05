Войната в Украйна:

Норвегия изпраща изтребители на Полша

05 октомври 2025, 15:25 часа 516 прочитания 0 коментара
Норвегия изпрати изтребители F-35 в Полша, за да подсили противовъздушната отбрана на НАТО на източния ѝ фланг. Самолетите ще бъдат готови да прехващат руски дронове и самолети, ако те нарушат полското въздушно пространство, предаде Polskie Radio24. Самолетите ще започнат мисията си за противовъздушна отбрана на НАТО още този месец. Пилотите ще свалят руски дронове и самолети, ако те нарушат границата, въпреки че окончателното решение за използването на тези оръжия ще бъде взето от командването на Алианса. 

Готовност

Норвежкото правителство обяви, че норвежките пилоти, които ще бъдат разположени близо до Познан от октомври, ще бъдат готови да свалят руски дронове и самолети, ако те нарушат полското въздушно пространство. "Северноатлантическият алианс предупреди Русия да не ескалира ситуацията. Нашата мисия в Полша обаче ще бъде предимно да защитаваме територията на НАТО от въздушни заплахи. Ще бъдем готови да прехващаме обекти, нарушаващи полското въздушно пространство", увери норвежкия заместник-министър на отбраната Андреас Флаам пред Полската информационна агенция.

Снимка: Getty images

Решението

Той обясни, че Върховният главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа ще вземе решение за подходящи мерки във всяка ситуация. Командването на НАТО разполага с множество инструменти за предотвратяване на въздушни провокации. "Засилихме наблюдението и възпирането на Източния фланг. Съюзническото военно присъствие в страни, граничещи с Русия, се увеличи значително“, отбеляза заместник-министърът. Припомняме, че в нощта на 10 септември 2025 г. около 20 руски дрона проникнаха в полското въздушно пространство, повечето от които от Беларус.

Евгения Чаушева
