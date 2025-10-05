Норвегия изпраща изтребители на Полша

Норвегия изпрати изтребители F-35 в Полша, за да подсили противовъздушната отбрана на НАТО на източния ѝ фланг. Самолетите ще бъдат готови да прехващат руски дронове и самолети, ако те нарушат полското въздушно пространство, предаде Polskie Radio24. Самолетите ще започнат мисията си за противовъздушна отбрана на НАТО още този месец. Пилотите ще свалят руски дронове и самолети, ако те нарушат границата, въпреки че окончателното решение за използването на тези оръжия ще бъде взето от командването на Алианса.

Русия не спира: Нарушила е три пъти норвежкото въздушно пространство

Готовност

Норвежкото правителство обяви, че норвежките пилоти, които ще бъдат разположени близо до Познан от октомври, ще бъдат готови да свалят руски дронове и самолети, ако те нарушат полското въздушно пространство. "Северноатлантическият алианс предупреди Русия да не ескалира ситуацията. Нашата мисия в Полша обаче ще бъде предимно да защитаваме територията на НАТО от въздушни заплахи. Ще бъдем готови да прехващаме обекти, нарушаващи полското въздушно пространство", увери норвежкия заместник-министър на отбраната Андреас Флаам пред Полската информационна агенция.

Решението

Той обясни, че Върховният главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа ще вземе решение за подходящи мерки във всяка ситуация. Командването на НАТО разполага с множество инструменти за предотвратяване на въздушни провокации. "Засилихме наблюдението и възпирането на Източния фланг. Съюзническото военно присъствие в страни, граничещи с Русия, се увеличи значително“, отбеляза заместник-министърът. Припомняме, че в нощта на 10 септември 2025 г. около 20 руски дрона проникнаха в полското въздушно пространство, повечето от които от Беларус.

