Вариант за изход от задънената улица с избора на шеф на БНТ: Говори доц. Светлана Божилова (ВИДЕО)

Има вариант да бъде разрешена кризата с избора на генерален директор на БНТ. Този вариант предложи в предаването Студио Actualno преподавателят по телевизионна журналистика във ФЖМК и дългогодишен член на НСРТ (както преди се наричаше Съветът за електронни медии (СЕМ), бел. ред.), медийният експерт доц. д-р Светлана Божилова. Припомняме, че СЕМ, след като Административният съд в София уважи жалбата на Сашо Йовков, замрази новата процедура за избор на генерален директор на БНТ. Припомняме още, че вече трета година с изтекъл мандат, Емил Кошлуков заема поста. Ето какво каза Светлана Божилова:

“Искам да предложа нещо публично: В Закона за радиото и телевизията е записано, че всеки генерален директор има тригодишен мандат по замисъл и много дълго така работеше законът.

Изпълняващ длъжността

След което, когато изтече мандатът, не става както в съдебана система – по два три мандата, а се избира временно изпълняващ. През 2019 г., по време на третото правителство на г-н Бойко Борисов,

се взе решение в преходни и заключителни разпоредби на закона да се запише, че ако изтече мандатът, ще бъде продължен до избора на нов директор.

И всъщност Кошлуков великолепно се възползва от това. Така че господа депутатите от всички политически сили, ако са загрижени за бъдещето на обществената телевизия,

спокойно могат да премахнат този текст от преходни и заключителни разпоредби,

без да чакаме още години решението на съда, да се премине към временно изпълняващ. Това се е случвало два пъти в радиото и в телевизията през годините. Има такива практики.“

Не пречи за временно изпълняващ да бъде избран пак г-н Кошлуков, нали така? Така че може още от същото да получим.

Ако СЕМ искаше, можеше

“Ами след като той има административни нарушения на закона в лично качество, след което самия СЕМ не прие годишния му отчет, след като има по чл.10 за принципи на радио и телевизионна дейност

и тук една от жалбоподателите, Ирина Величкова, е казвала, че има много нарушения в принципите за авторски и сродни права, ако СЕМ искаше да вземе решение, това можеше да се случи.“

Доц Светлна Божилова обясни и какво представлява приетият вече Регламент на ЕП и на Съвета - Европейски акт за свобода на медиите, който обаче, макар и влязъл в сила през август, в България нито се прилага, нито има дебат по него.

