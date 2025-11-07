Забраните, които всеки трябва да спазва на Архангеловден

Православната църква чества Събора на Архангел Михаил (Архангеловден) на 8 ноември. Този празник е посветен на ангелите - закрилниците на човечеството, които ни помагат в борбата със злото и ни водят към светлината. Ето каква е неговата история, традициите и забраните, свързани с него.

История на Архангеловден

Архангеловден сега се пада на 8 ноември – това е датата, установена от Православната църква според новоюлианския календар. Преди това празникът се е чествал на 21 ноември по стар стил.

Ноември е деветият месец след март, когато е започвала църковната година. Това символизира деветте ангелски ранга.

Осмият ден от месеца се свързва с деня на Страшния съд, когато според поверието ще се събере цялото небесно събрание.

11 забрани на Архангеловден, които всеки трябва да знае

Какво означава този празник? Архангел Михаил е главният воин на небесното войско, защитник на вярата и борец срещу силите на тъмнината. Името му означава „Кой е като Бог?“ и според Библията именно той води битката срещу дявола.

Празникът е установен през IV век, за да се подчертае важната роля на ангелите в духовния живот. Те са посредници между Бог и хората и са почитани не само в християнството, но и в юдаизма и исляма.

В богословските текстове, по-специално в трактата на Дионисий Ареопагит „За небесната йерархия“, ангелският свят е разделен на три нива и девет ранга. Архангелите, сред които Михаил е един от най-влиятелните, пазят добротата и справедливостта.

Какво означават сънищата в нощта срещу Архангеловден?

На гръцки език думата „ангел“ означава „пратеник“. В християнската традиция ангелите са интелигентни, добри същества, които обитават духовния свят и са пратеници на Бога. Архангелите, от своя страна, са създадени от Бог със специална цел - да известяват хората за важни събития. Архангел Михаил е покровителят на човечеството. Именно той е този, който е прогонил всички паднали духове от небето и се е въздигнал като огнен стълб пред израилтяните, бягащи от Египет. Той се е появявал многократно, предсказвайки важни църковни събития.

Забрани на Архангеловден

На този ден вярващите спазват специални правила. Забранено е да се осъжда, клевети или да се желае зло - това се счита за духовна нечистота.

Завистта, измамата и лъжите се осъждат строго на този ден. Отказът от помощ се счита за грях, особено ако са ви помолили искрено за помощ. Не бива да вършите никаква тежка работа, особено у дома или на полето.

Остатъците от храна след празничната вечеря не се изхвърлят - по-добре е да се дадат на нуждаещите се.

Народни традиции на Архангеловден

На този ден всеки трябва да е гостоприемен. Трапезата трябва да е пищна. Задължително се слагат на нея ястия с месо. Приготвя се курбан от овнешко и обредна питка, която се разчупва над главата на най-възрастния мъж в семейството.

Някога празникът е продължавал цяла седмица, чак до началото на Рождественския пост. Денят е добре да се посвети на помирение с близките, оказване на помощ на нуждаещите се и укрепване на семейните връзки.

Вярващите, които не могат да отидат на църква, може да се помолят и у дома пред иконата на Архангел Михаил.

