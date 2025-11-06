Архангеловден 2025: Кога се пада, традиции, обичаи и забрани

На 8 ноември православните вярващи празнуват големия църковен празник на Събора на Архангел Михаил Св. мчк Ангел Лерински, по-известен като Архангеловден. Според Григорианския календар честването на празника винаги се пада на 8 ноември. Датата не е избрана случайно. В древността ноември е бил деветият месец от годината и е символизирал деветте ангелски чина. Осмият ден е избран, защото на Страшния съд ангелският съд ще се състои на осмия ден. През 2025 г. честването на празника се пада в събота.

Архангеловден 2025

Архангел Михаил се смята за най-страховития ангел в Господното войнство. Празник в негова чест е установен през IV век.

За вярващите този празник е наистина специален. Църквата поставя Арханел Михаил начело на Небесното войнство. Именно той влиза в битка със Сатана и спечели победата над него. Той е защитник, който пази всички. Неговата основна задача е да пази смъртните пред Всевишния. Архангел Михаил е и защитник от злото, злодеите, войната, враговете и всичко, което може да донесе смърт.

Архангеловден 2024 г.: Най-хубавите пожелания за празника

Този ден се свързва със следните народни знаци. След Архангеловден земята започва да замръзва и настъпва зима. Ако има много сняг на този ден, вярва се, че ще има сняг и на Великден. Ако има слана сутринта, това означава, че ще има много сняг през декември и януари. Ако сутринта има мъгла, очаквайте затопляне. Слънчев и топъл ден на Архангеловден означава, че зимата ще бъде мразовита. Ако по иглолистните дървета почти няма шишарки, очаквайте топла зима. Мокрият сняг означава дъждовна зима.

Традиции и забрани на този ден

По традиция, на Aрхалгеловден хората са се веселили и са ходили на гости. На празничната трапеза трябва да има много различни ястия. Съществувало дори поверие, че колкото повече ястия има, толкова по-щастлив ще бъде Архангел Михаил и толкова повече ще помага на семейството.

11 забрани на Архангеловден, които всеки трябва да знае

На този ден трапезата трябва да е обилна и да се ядат вкусни ястия, защото след седмица щял да започне Коледният (Филипов) пост.

На този празник Църквата е установила няколко забрани. Човек не трябва да отказва помощ на другите. Не трябва да извършвате тежка физическа работа или домакинска работа. Забранено е да си миете косата, за да не си измиете ума си. Не бива да използвате нож или други остри предмети, защото можете да си навлечете гнева на Архангел Михаил. Забранено е да се проклина и да се мамят другите. Най-добрият начин да прекарате този ден е да отидете на църква или да прочете молитвата към архангела у дома.

Направете това на Архангеловден, за да имате късмет и пари през следващата година