Американската икономика надмина всички очаквания

23 декември 2025, 17:24 часа 293 прочитания 0 коментара
Американската икономика отчита по-силен от очакваното растеж през третото тримесечие на годината. Брутният вътрешен продукт на страната се е увеличил с 4,3 на сто на осреднена годишна база в периода юли–септември, съобщи Министерството на търговията на САЩ в доклад, публикуван със закъснение заради спирането на работата на федералното правителство. Ръстът е значително по-висок в сравнение с 3,8 на сто през второто тримесечие.

Ръст над прогнозите

Ръстът надхвърля и прогнозата от 3 на сто, направена от анализатори, анкетирани от аналитичната компания FactSet. Основен принос за ускоряването на икономическата активност имат потребителските разходи, износът и държавните разходи.

Потребителските разходи, които формират около 70 на сто от икономическата активност в САЩ, са нараснали с 3,5 на сто на годишна база през третото тримесечие при ръст от 2,5 на сто през периода април–юни.

В същото време инфлацията остава над желаното от Управлението за федерален резерв равнище. Предпочитаният от централната банка инфлационен показател – индексът на личните потребителски разходи (PCE) – се е повишил до 2,8 на сто на годишна база през третото тримесечие при 2,1 на сто през предходното. Базисната инфлация по индекса Personal Consumption Expenditures Price Index, без цените на храните и енергията, е достигнала 2,9 на сто спрямо 2,6 на сто през второто тримесечие.

