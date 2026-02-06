Войната в Украйна:

Борислав Гуцанов: Против съм увеличаването на пенсионната възраст

06 февруари 2026, 19:10 часа 122 прочитания 0 коментара
Борислав Гуцанов: Против съм увеличаването на пенсионната възраст

Социалният министър в оставка заяви категорично несъгласие с препоръките на ОИСР за увеличаване на пенсионната възраст в България. По думите му подобна мярка не отчита реалностите в страната, където продължителността на живота е най-ниската в Европейския съюз. „83,6% от българските граждани са против увеличаването на възрастта за пенсиониране и аз заставам зад тях“, подчерта той. Министърът припомни, че по действащия закон пенсионната възраст ще достигне 65 години през 2035 г. и едва тогава трябва да се обсъждат евентуални промени.

По отношение на предстоящите промени във втория пенсионен стълб и въвеждането на мултифондове - с различни нива на риск - социалният министър обяви, че не отхвърля идеята принципно, но настоява за сериозни корекции.

Борислав Гуцанов разкритикува високите такси за управление, които остават без аналог в Европа; липсата на информираност – над 80% от осигурените не знаят къде и как се управляват парите им; както и недостатъчно задълбочения анализ за ефекта върху бъдещите пенсии.

„Мултифондове могат да има, но правилата трябва да защитават хората, а не да създават нови рискове за техните средства“, заяви той. Министърът отчете като ключов успех закриването на 19 нелегални дома за възрастни хора, както и отнемането на десетки лицензи. Всички изведени възрастни хора са настанени в лицензирани социални услуги с нормални условия.

По думите му в момента тече най-мащабната реформа в социалните услуги от 1990 г. насам, с инвестиции за над 800 млн. лева за ремонт на 81 държавни и общински дома. Вече са открити 12 обновени дома, както и нови 101 места за настаняване, като предстои разкриването на още.

В навечерието на конгреса на БСП социалният министър коментира, че въпреки постигнатите управленски резултати, в партията се е натрупало усещане за „притопяване“ и загуба на идентичност.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
