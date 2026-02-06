Оставката на Румен Радев:

Цените на храните се понижават за пети пореден месец

06 февруари 2026, 16:03 часа 330 прочитания 0 коментара
Цените на храните се понижават за пети пореден месец

Световните цени на храните се понижиха през януари за пети пореден месец, водени от по-ниските международни котировки за млечни продукти, захар и месни продукти. Това показва докладът на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО), публикуван днес. Индексът на световните цени на храните проследява месечните промени в международните цени на набор от търгувани в цял свят хранителни стоки.

Ценовите индекси

Индексът възлиза на средно 123,9 пункта през януари, което е с 0,4 на сто по-малко от предходния месец и с 0,6 на сто под нивото си от година по-рано.

Ценовият индекс на зърнените култури през януари се е увеличил леко - с 0,2 на сто спрямо декември, въпреки незначителния спад на световните цени на пшеницата и царевицата. Изобилните запаси от пшеница са компенсирали опасенията, свързани с метеорологичните условия, които засягат посевите в Русия и САЩ. Същевременно, добрите нива на световните доставки на царевица са компенсирали неблагоприятните метеорологични условия в Аржентина и Бразилия, както и засиленото търсене на етанол в САЩ. За разлика от това, индексът на цените на всички видове ориз се е повишил с 1,8 на сто спрямо декември, отразявайки по-силното търсене на ароматни сортове ориз.

Индексът на цените на растителните масла се е повишил с 2,1 на сто през януари. Световните цени на палмовото масло са нараснали на фона на сезонното забавяне на производството в Югоизточна Азия и стабилното глобално търсене при вноса. В същото време световните цени на соевото масло са се възстановили поради затягане на предлагането на износ в Южна Америка и очакванията за силно търсене на биогорива в САЩ. Световните цени на слънчогледовото олио също са се повишили, подтикнати от ограничените доставки в Черноморския регион. За разлика от това, международните котировки на рапичното масло са спаднали леко, отразявайки изобилните наличности в Европейския съюз след значителния скорошен внос.

Ценовият индекс на месото се е понижил с 0,4 на сто спрямо декември, обусловен от по-ниските котировки на свинското месо на фона на изобилните глобални доставки и слабото международно търсене. Световните котировки на птичето месо са се повишили, отразявайки главно по-високите цени в Бразилия, подкрепени от силното международно търсене. Същевременно, цените на овчето и говеждото месо са останали като цяло стабилни. Тези на говеждото са били поддържани от увеличените доставки от Бразилия за Китай, което компенсира бързото изчерпване на безмитната квота на САЩ.

Индексът на цените на млечните продукти се е понижил с 5 на сто спрямо декември, до голяма степен поради по-ниските цени на сиренето и маслото на фона на изобилните наличности. Междувременно световните цени на обезмасленото мляко на прах са се повишили, подкрепени от подновеното търсене на внос от Близкия изток, Северна Африка и части от Азия.

Ценовият индекс на захарта е паднал с 1 на сто през януари, отразявайки очакванията за увеличени доставки през текущия сезон, подкрепени от значително възстановяване на производството в Индия, благоприятни перспективи в Тайланд и като цяло положителни перспективи за производство в Бразилия.

Пламен Иванов
