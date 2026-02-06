Оставката на Румен Радев:

Руският бюджетен дефицит: За 1 месец толкова, колкото Кремъл чакаше за 6 месеца

06 февруари 2026, 19:53 часа 138 прочитания 0 коментара
Руският бюджетен дефицит: За 1 месец толкова, колкото Кремъл чакаше за 6 месеца

Катастрофален срив в приходите от петрол и газ в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters, които правят съответните изчисления, тъй като Русия не съобщава в детайли публично такава информация.

Заключението на двете агенции - на годишна база приходите са се сринали с 50,2%, до 393 млрд. рубли. Руската централна банка обяснява това с рязък спад на цените на световните пазари. Само че приходите са по-ниски както от миналата година, така и от очакванията на Кремъл за тази. Най-популярният сорт руски суров петрол "Уралс" се продава за около 30 долара за барел, докато руското финансово министерство е прогнозирало средна цена от почти 60 долара за барел тази година - Още: Приходите на Русия от петрол и газ се понижиха драстично

По-важното - руският бюджетен дефицит е стигнал 1,718 трилиона рубли (22,3 млрд. долара), а това е 50% от очакваното от руското финансово министерство за цялата 2026 година и е със 17% повече от януари 2025 година, съобщава The Moscow Times. С други думи - петилетката е преизпълнена. Засега добрата новина за режима на руския диктатор Владимир Путин е, че приходите от данък добавена стойност (ДДС) са се увеличили с почти 25% до 1,13 трилиона рубли (14,7 милиарда долара). От тази година в Русия ДДС беше вдигнат на 22%.

А на този фон, началникът на френския генщаб генерал Фабиен Мандон коментира, че заради отприщената от Путин война в Украйна, Швеция и Финландия вече са членове на НАТО и сега НАТО може по всяко време да затвори Балтийско море, а това ще значи много лоши новини за Русия:

Без износ на рубли, долари, евро, злато - Русия готви по-строги ограничения

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Русия руска икономика руски газ война Украйна руски петрол руски бюджетен дефицит
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес