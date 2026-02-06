Руският бюджетен дефицит: За 1 месец толкова, колкото Кремъл чакаше за 6 месеца

Катастрофален срив в приходите от петрол и газ в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters, които правят съответните изчисления, тъй като Русия не съобщава в детайли публично такава информация.

Заключението на двете агенции - на годишна база приходите са се сринали с 50,2%, до 393 млрд. рубли. Руската централна банка обяснява това с рязък спад на цените на световните пазари. Само че приходите са по-ниски както от миналата година, така и от очакванията на Кремъл за тази. Най-популярният сорт руски суров петрол "Уралс" се продава за около 30 долара за барел, докато руското финансово министерство е прогнозирало средна цена от почти 60 долара за барел тази година - Още: Приходите на Русия от петрол и газ се понижиха драстично

In January 2026, Russia's oil and gas budget revenues plummeted by 50.2%, dropping to 393 billion rubles. The Central Bank reports that this sharp decline is primarily due to falling oil prices. These figures are significantly lower than both last year's performance and the… pic.twitter.com/CForeoYrRC — WarTranslated (@wartranslated) February 6, 2026

По-важното - руският бюджетен дефицит е стигнал 1,718 трилиона рубли (22,3 млрд. долара), а това е 50% от очакваното от руското финансово министерство за цялата 2026 година и е със 17% повече от януари 2025 година, съобщава The Moscow Times. С други думи - петилетката е преизпълнена. Засега добрата новина за режима на руския диктатор Владимир Путин е, че приходите от данък добавена стойност (ДДС) са се увеличили с почти 25% до 1,13 трилиона рубли (14,7 милиарда долара). От тази година в Русия ДДС беше вдигнат на 22%.

А на този фон, началникът на френския генщаб генерал Фабиен Мандон коментира, че заради отприщената от Путин война в Украйна, Швеция и Финландия вече са членове на НАТО и сега НАТО може по всяко време да затвори Балтийско море, а това ще значи много лоши новини за Русия:

Без износ на рубли, долари, евро, злато - Русия готви по-строги ограничения

🇫🇷 The French General has very bad news for Putin



The Chief of the French Armed Forces General Staff, Fabien Mandon, explains how the Russians lost to themselves:



"The accession of Sweden and Finland to NATO marks a clear change — the Baltic Sea can now be closed at any moment… pic.twitter.com/U9sNXE3Ac9 — NEXTA (@nexta_tv) February 6, 2026