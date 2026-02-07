Лайфстайл:

Митата отпадат: Тръмп и Индия сключиха мегасделка за 500 млрд. долара

Американският президент Доналд Тръмп отмени наказателните мита за Индия, които беше наложил, за да отслаби косвено търговията с руски петрол, предаде ДПА, цитирана от БТА. Според изпълнителна заповед, подписана от Тръмп в петък, 25-процентното мито, наложено през август върху стоките, внасяни от Индия в САЩ, няма да се събира от днес.

Митата отпадат

Тръмп оправда отмяната, като заяви, че най-населената страна в света е предприела стъпки за спиране на вноса на руски петрол. Той също така каза, че Индия се е ангажирала да закупува енергийни продукти от САЩ. Индийското правителство досега не е издало официално потвърждение за спиране на вноса на петрол от Русия.

Тръмп въведе наказателни тарифи срещу търговските партньори на Русия, за да намали приходите й от петрол, които руският диктатор Владимир Путин използва за финансиране на войната срещу Украйна.

По-рано тази седмица Тръмп каза, че индийският премиер Нарендра Моди е съгласен да спре да купува руски петрол и вместо това да закупува значително повече петрол от САЩ и вероятно от Венецуела, която беше важен търговски партньор на Русия до военната интервенция на САЩ в Каракас.

Американският президент обяви също намаляване на допълнителните мита върху индийски стоки от 25% на 18 на сто.

Ще купи американски стоки

В петък бе разпространена информация за подготвяното търговско споразумение между САЩ и Индия, което включва намаляването на митата, преначертаване на енергийните връзки и задълбочаване на икономическото сътрудничество. В разпространената информация се потвърждава, че Индия ще купи американски стоки на стойност 500 милиарда долара в петгодишен период, включително петрол, газ, въглища, самолети и самолетни части, ценни метали и технологични продукти.

Индия ще премахне или ще намали митата върху всички промишлени стоки от САЩ, както и върху широка гама от храни и земеделски продукти.

Виолета Иванова
