Бундесбанк изрази оптимизъм за германската икономика след реформите на Мерц

18 септември 2025, 15:51 часа 296 прочитания 0 коментара
Икономиката на Германия е възможно да отбележи слаб растеж през третото тримесечие - положителен знак за правителството на канцлера Фридрих Мерц, който обяви "есенни реформи" за съживяване на икономическата активност. Това прогнозира централната банка на страната Бундесбанк. Брутният вътрешен продукт на най-голямата европейска икономика "би могъл слабо да нарасне през третото тримесечие на 2025 г.", след спад от 0,3 на сто през периода април-юни, посочва банката в най-новия си месечен доклад.

"Относителна стабилност"

Германия "показва относителна стабилност в предизвикателна среда", отчита институцията. Това слабо възстановяване би предотвратило изпадането на страната в техническа рецесия, когато икономическата активност намалява в продължение на две поредни тримесечия.

Подобрението засяга особено индустрията, която е силно засегната от високите цени на енергията и засилената конкуренция, най-вече от Китай.

Въпреки всичко германската индустрия, водена от автомобилния и машиностроителния сектор, "остава стабилна и би могла да подкрепи растежа през третото тримесечие", прогнозира Бундесбанк в доклада си. В изпитващия затруднения строителен сектор "все още се очаква" възстановяване, като частното потребление "би трябвало да се увеличи много слабо", след като през август бе отчетено, че броят на безработните е достигнал 3,025 милиона, най-много от февруари 2015 г.

Есенните реформи

Защитавайки проектобюджета за 2025 г. в Бундестага (долната камара на парламента) вчера, канцлерът Фридрих Мерц описа "икономически модел (на Германия) под натиск" и обяви "есенните реформи", като постави акцент върху по-справедлива социална държава.

Бюджетът предвижда и публични инвестиции в инфраструктурата и отбраната, както и данъчни облекчения за бизнеса, представяни като най-значимите за последните 15 години.

Въпреки това в началото на септември няколко германски института понижиха прогнозите си за икономически растеж през 2025 г. След свиването на икономиката на Германия с 0,7 на сто през 2023 г. и с 0,5 на сто през 2024 г. очакванията са БВП на страната да нарасне през 2025 г. между 0,1 и 0,2 на сто, ревизирана надолу прогноза спрямо очакваните по-рано 0,3 на сто.

Пламен Иванов
Пламен Иванов
