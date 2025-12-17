Звезделина Желязкова, "Лев Инс": Преходът към евро ще премине в пълна прозрачност и спазване на закона

Звезделина Желязкова е главен експерт в дирекция „Управление на риска” в ЛЕВ ИНС. Има над 15 години опит в частния, неправителствения и публичния сектор. Притежава докторска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство. Над 10 години от професионалния й опит са преминали в Министерство на финансите на Република България и Института за анализи и прогнози. В периода септември 2022 г. – септември 2023 г. е национален експерт за България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Париж.

Интересите й са в областта на финансовия сектор, макроикономиката и анализ на риска.

Г-жо Желязкова, очакват ли се промени в застраховките след въвеждането на еврото?

Превалутирането от лев в евро няма да доведе до повишаване на цените на застраховките. В застрахователния сектор са приети ясни правила, произтичащи от Закона за въвеждане на еврото в Република България, които гарантират коректност и прозрачност на процеса. Разходите и инвестициите, които реализира бизнеса за подготовка и преход на всички системи за работа в евро няма да бъдат трансферирани към клиентите. Важно е да се отбележи, че притежателите на застрахователни полици няма да бъдат ощетени по никакъв начин след промяната.

По-какъв начин ще се извърши превалутирането?

Въвеждането на еврото не изисква промени в съществуващите договори и вече сключени полици към 01.01.2026 г. Важно за потребителите на застрахователни услуги и нашите клиенти е да знаят, че прехода към евро няма да доведе до повишаване на цените на предоставяните продукти и услуги.

Промени в премиите могат да настъпят само в случай на обективни фактори, несвързани с валутната промяна, които всяко застрахователно дружество аргументира съгласно регулаторните изисквания и актюерски обосновки.

Необходимо ли е клиентите да предприемат действия след промените?

Въвеждането на еврото не изисква активни действия от клиентите - притежатели на застраховки. Съществуващите застрахователни договори, сключени в ЛЕВ ИНС, остават валидни и продължават да действат при същите условия. Не се налага подновяване или подписване на нови договори, поради смяна на валутата. От началото на 2026 г. по действащите полици клиентите ще продължат да внасят дължимите левови вноски, но вече евро в и превалутирани съгласно законовите правила чрез прилагане на официалния валутен курс на лева към еврото, определен в решението на Съвета на Европейския съюз за въвеждане на еврото (1 евро = 1.95583 лева).

Всички суми в новите договори и анекси, сключени след 1 януари 2026 г., ще са указани в евро. След тази дата обезщетенията по застраховките също ще се изплащат в евро.

В какъв период ще е валидно т.нар. „двойно обозначаване” на цените?

Застрахователните премии, дължими от клиентите ще се обозначават едновременно в лева и евро до 8 август 2026 г., като разплащанията ще се извършват в евро. Важно е да се знае от хората, че изискването за двойно обозначаване на цената по застрахователния договор не се отнася за обозначаването на начислените данъци, такси и вноски към Гаранционния фонд и то не е задължително за тях. Необходимо е да се има предвид, че единствено през месец януари 2026 г., в периода на двойно обращение, при плащане в брой застрахованите лица може да използват и двете валути, но рестото от застрахователя ще бъде върнато изцяло в евро. Само в някои случаи, когато липсва моментна наличност за връщане на остатъка в евро, в посочения период той може да бъде върнат изцяло в левове. Друга важна специфика по време на този един месец на двойно обращение е, че при една трансакция в брой застрахователят може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки.

Очакват ли се промени в бизнеса?

Еврото ще донесе стабилност и ползи за сектора и не се очакват резки промени в бизнес логиката предвид, че процеса е прозрачен, а сектора е силно регулиран и привикнал с чести промени в нормативната рамка, в т.ч. и по линия на хармонизация с европейското законодателство.

В този смисъл, единната валута и по-прекия достъп до финансовата система на еврозоната носи за бизнеса повече предимства, по-малко транзакционни разходи за превалутиране и риск, както и по-голямата прозрачност при достъп до европейски пазари.

Прозрачност в комуникацията, сигурност и защита на интересите на клиентите

Застрахователна компания „ЛЕВ ИНС“ гарантира на своите клиенти и партньори, че ще продължи да следва високи стандарти на работа, като всички промени, свързани с превалутирането, ще бъдат извършени коректно, при пълна прозрачност и спазване на законовата рамка.