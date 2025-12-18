Гласувано: Малките фирми няма да начисляват ДДС до прага за регистрация при вътрешнообщностни доставки

Парламентът гласува на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност. Със законопроекта се регламентират условията за прилагане на специални режими за облагане с данък добавена стойност за малки предприятия както за лицата, установени на територията на страната, така и за тези, които са установени на територията на друга държава членка. Народното събрание гласува малките фирми у нас да бъдат освободени от задължението да начисляват данък добавена стойност до прага за регистрация по ДДС (100 000 лв.), когато извършат вътрешнообщностни доставки.

Режимът за малки предприятия в страната ще може да се прилага от всяко данъчно задължено лице, установено на територията на България, което извършва доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната и годишният оборот в страната на лицето не надвишава националния праг от 51 130 евро през календарната година. Това ще е валидно и при доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка. С предложените разпоредби се гарантира, че при прилагането на националния праг не се прави разлика между установени и неустановени в страната данъчно задължени лица.

Отхвърлено беше предложението на Мартин Димитров и Божидар Божанов от „Продължаваме промяната-Демократична България“ прагът за регистрация по ДДС да бъде вдигнат от 100 000 на 166 000 лв. (84 874 евро) от догодина. Така той остана 51 130 евро за 2026 г. Малкият бизнес и хората със свободни професии ще могат да си вземат глътка въздух, подкрепи предложението на ПП-ДБ Петър Петров „Възраждане“.

